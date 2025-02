Vilela destaca avanços em Goiás na abertura do ano legislativo

Governador em exercício Daniel Vilela durante abertura dos trabalhos legislativos na Alego (Foto: Hegon Corrêa)

O governador em exercício Daniel Vilela participou, nesta segunda-feira (17/2), da solenidade de instalação da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). No plenário Iris Rezende, Vilela destacou a importância do diálogo entre os poderes e falou do avanço de ações estruturantes no estado.

“Vamos consolidar este ano o maior pacote de obras já visto em Goiás. Temos 44 grandes obras que já estão em andamento ou que iniciaremos em breve. Estamos resolvendo gargalos históricos”, citou.

Durante a cerimônia, Daniel Vilela entregou a mensagem governamental anual ao Parlamento e ressaltou a parceria com os deputados estaduais. “O Governo de Goiás, em união com os deputados e deputadas, segue para mais um ciclo de grandes conquistas. Cada ação do governo conta com o apoio decisivo da Casa de Leis”, declarou, enfatizando a liderança do presidente da Alego, Bruno Peixoto, que segundo ele, se pauta pelo diálogo e um trabalho incansável para garantir que Goiás se desenvolva cada vez mais.

O governador em exercício ressaltou ainda a importância da harmonia entre os Poderes.

“Essa tem sido a tônica do governo Ronaldo Caiado: as grandes decisões do Estado compartilhadas com todos. E, naturalmente, em um ano de muitas entregas com expectativa de avançar bastante, principalmente do ponto de vista da infraestrutura do Estado, a qual nós devemos também dessa relação harmônica, construtiva e produtiva com a Assembleia Legislativa”, completou Vilela.

Entre os projetos estruturantes, Vilela citou a reconstrução da GO-184, ligando Serranópolis à divisa com Cassilândia, no Mato Grosso do Sul.

“São cerca de 100 quilômetros de rodovia que terá a base de concreto e um investimento de R$ 254 milhões. É nosso principal corredor logístico para escoamento de cana e grãos para o Mato Grosso do Sul”, disse, ao lembrar que o governo concluiu a GO-447. “Concluímos essa obra entre Monte Alegre a Divinópolis, que ficou anos travada e é de extrema relevância para o Nordeste goiano”, afirmou.

Ano legislativo

Conduzida pelo presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, a sessão marca oficialmente o retorno dos deputados às atividades ordinárias de propositura de leis, debates de políticas públicas e fiscalização de ações do Executivo.

Segundo Peixoto, o início do ano legislativo vem com a responsabilidade de manter o trabalho desempenhado nos últimos quatro anos, que tornou a Alego referência em prestação de serviços à sociedade.

“Nosso trabalho tem sido referência para todas as assembleias do nosso país, com os deputados e deputadas estaduais trabalhando diariamente e ajudando o nosso Estado a ser o número um do país em qualidade de vida para a nossa população. E tenho certeza que vamos ampliar ainda mais as conquistas para o nosso Estado”, ressaltou.

Representando a bancada governista, o deputado Issy Quinan ressaltou a importância do poder legislativo e o papel significativo do Parlamento para o avanço democrático do Brasil e da sociedade.

“Nós, parlamentares, somos a base de representatividade de cada cidadão e temos trabalhado pautados pela responsabilidade, seriedade e compromisso público, em uma atuação alicerçada nos princípios éticos e que tem como bem comum o progresso de Goiás, o desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida de todos os goianos”, disse.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Leandro Crispim, enfatizou que a solenidade marca a renovação do trabalho em prol dos goianos. Além disso, Crispim afirmou que a independência dos poderes não exclui o diálogo constitucional, que tem sido a chave para enfrentar os problemas do estado.

Composição

A Assembleia Legislativa de Goiás conta com 41 deputados estaduais divididos entre diversas legendas partidárias. A Mesa Diretora da Casa é composta pelo presidente, Bruno Peixoto; pelo 1º vice-presidente, Issy Quinan; 2º vice-presidente, Clécio Alves; e 3ª vice-presidente, Bia de Lima. Além do 1º vice-presidente corregedor, Júlio Pina; 2º vice-presidente corregedor, Lineu Olímpio; 1º secretário, Coronel Adailton; 2º secretário, Wilde Cambão; 3º secretário, Amauri Ribeiro; 4º secretário, Cairo Salim; e 5ª secretária, Vivian Naves.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás