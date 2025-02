ARM e AGR conseguem isenção e descontos para milhares de famílias que sofreram com água turva em Anápolis

Reembolso ocorrerá a partir do vencimento das contas de março, por meio de crédito dos clientes impactados (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A compensação acontece após a Agência Reguladora do Município (ARM) solicitar, por meio de ofício, que a fornecedora de água, a Saneago, faça o ressarcimento de parte da população que passou constrangimentos em decorrência do problema.

Esse ‘reembolso’ ocorrerá a partir do vencimento das contas deste mês de março, de forma automática, por meio de crédito dos clientes que foram impactados. Cerca de 12.762 famílias do município serão isentas do pagamento e outras 137.476 receberão descontos de 2,49% a 30%.

A ação de ressarcimento ocorre de forma conjunta entre a ARM, a Saneago e a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR).

De acordo com a ARM, o valor de ressarcimento na cidade irá corresponder a R$2.733.521,73 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil e quinhentos, vinte e um reais e setenta e três centavos).

Segundo uma nota técnica da Saneago, a empresa tomou medidas que buscam normalizar o abastecimento de água no município, sendo que o ressarcimento abrangerá cerca de 90% do total dos usuários anapolinos.

Os consumidores que tiveram danos causados pela água turva e não receberem o ressarcimento ou não se sentirem compensados, podem fazer uma solicitação de ressarcimento individual, com requerimento preenchido com documentos de vídeo que comprovem os danos pelo e-mail protocolo@saneago.com.br.