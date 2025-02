Milho, trigo e feijão impulsionam bom resultado da safra goiana

Produção goiana de milho deve chegar a 15,2 milhões de toneladas em 2025, segundo o IBGE (Fotos: Tony Oliveira/CNA)

Goiás deve registrar crescimento expressivo da produção de milho, trigo e feijão e se manter como quarto maior produtor de grãos do Brasil na safra 2025. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que acaba de divulgar uma nova edição do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA).

De acordo com a pesquisa, o estado deve responder por 11,1% da produção nacional de grãos.

A LSPA projeta que a produção goiana de milho deve atingir 15,2 milhões de toneladas, alta de 17,2% em relação à safra anterior. O aumento deve ser impulsionado pelo avanço da produtividade e pela expectativa de condições climáticas favoráveis ao cultivo do grão.

No caso do trigo, a estimativa é que o volume produzido no estado chegue a 152 mil toneladas, o que representa crescimento de 15% na produção. O resultado está em linha com a estimativa de aumento de 15,4% no rendimento médio, em relação ao mesmo período de 2024.

Terceira safra do feijão deve consolidar Goiás como um dos principais produtores do alimento (Foto: Seapa)

Goiás também deve registrar números positivos na produção de feijão. A terceira safra do grão deve alcançar 243,8 mil toneladas, aumento de 7,7% em relação à safra do ano passado, consolidando o estado como um dos principais produtores do alimento, considerado essencial na mesa do brasileiro.

“Goiás tem mostrado crescimento consistente na produção agrícola, resultado do trabalho dos nossos produtores e dos investimentos contínuos no setor”, afirma o titular em substituição da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), João Asmar Júnior.

“O avanço na produtividade e a diversificação das culturas reforçam a importância do estado no cenário nacional e internacional”, destaca.