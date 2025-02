Detran intensifica fiscalização a motocicletas

Detran-GO lançou, nesta segunda-feira (17/02), o programa Randandan, iniciativa voltada à fiscalização da circulação de motocicletas com escapamento adulterado no Estado (Foto: Detran-GO)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) lançou, nesta segunda-feira (17/02), o programa Randandan, iniciativa voltada à fiscalização da circulação de motocicletas no Estado. O objetivo da ação é coibir a circulação de motocicletas com escapamento adulterado.

A autarquia contará com equipes que farão rondas ostensivas diárias na Região Metropolitana e em demais municípios do Estado. O trabalho será realizado via convênio com Batalhão de Trânsito e Polícia Militar.

O programa tem como foco os veículos que circulam com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, prática irregular conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Barulho excessivo e polução sonora e ambiental

Segundo o presidente do Detran-GO, Waldir Soares, a circulação de motocicletas com escapamento modificado gera impactos negativos tanto ambientais quanto sociais. O barulho excessivo, além de poluir sonoramente as cidades, interfere diretamente no bem-estar da população.

“Idosos, animais, pessoas hospitalizadas e indivíduos com sensibilidade a ruídos, como autistas, e famílias com crianças são os mais afetados por esse problema, que compromete o direito ao sossego público. A população está cansada desse desrespeito”, destaca Waldir Soares. Escapamento adulterado

Ao circularem com escapamento adulterado, os veículos ainda emitem maior quantidade de poluentes, agravando a situação ambiental.

“Estamos alertando sobre o início do programa Randandan para que as pessoas que estejam com o veículo adulterado possam corrigir o problema. Não queremos multar ninguém, mas não seremos tolerantes com o desrespeito com as pessoas e com o meio ambiente”, avisa o presidente do Detran.

Penalidades

Em 2024, foram registrados 13.406 casos de motociclistas flagrados circulando com escapamento irregular. Somente neste ano, até o momento, já foram identificadas 1.784 infrações do artigo 230, inciso XI. O artigo 230, inciso XI, estabelece que conduzir motocicletas com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante resulta em penalidades por se tratar de infração grave.

A motocicleta flagrada com o escapamento em desacordo será retida. O condutor será multado e terá cinco pontos prenotados na carteira de habilitação. A multa neste caso é de R$ 195,23. O veículo fica retido até a regularização do problema.