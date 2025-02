Desemprego em Goiás atinge menor taxa em 11 anos e supera padrões da OCDE

Setor de serviços foi o que mais influenciou o crescimento do emprego no estado (Fotos: SGG-GO)

Goiás alcançou uma taxa de desemprego de 4,8%, a menor em 11 anos, após reduzir 0,3% no quarto trimestre de 2024, no número de pessoas desocupadas em relação ao trimestre anterior.

O resultado coloca Goiás acima dos padrões observados em economias avançadas pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cuja taxa de desemprego é de 4,9%.

No panorama nacional, onde a taxa de desemprego foi de 6,2%, o estado apresentou um índice 1,4 ponto percentual (p.p.) menor.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e analisada pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

A pesquisa aponta o setor de serviços como o maior influenciador para o crescimento de emprego no estado, com um aumento de 4,4% na comparação com o mesmo período de 2023 e de 1,4% em relação ao trimestre anterior.

A taxa de informalidade também apresentou redução, com queda de 2,9% em relação ao trimestre anterior e de 4,8% na comparação com o mesmo período de 2023.

PNADc também destaca crescimento de renda média do trabalhador goiano, que atingiu o valor de R$ 3.347, com incremento de 3,4% em relação ao trimestre anterior e de 4,3% na comparação contra o mesmo mês em 2023 (Fotos: SGG-GO)

Em contrapartida, o cenário nacional registrou aumentos de 0,2% e 1,3% nos mesmos indicadores. Ainda, conforme apurado pelo IMB, foi observado que o número de pessoas ocupadas em Goiás se manteve estável, com a marca de 3,9 milhões de goianos empregados.

“Goiás está crescendo e, mais uma vez, o estado apresentou excelentes resultados, superando a média nacional e até mesmo padrões observados na OCDE. Os dados evidenciam que as políticas públicas implementadas pela gestão, para capacitação e direcionamento dos goianos para melhores oportunidades de emprego, têm demonstrado eficácia”, destaca o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima. Crescimento de renda média do trabalhador goiano

A PNADc também destaca o crescimento de renda média do trabalhador goiano, que atingiu o valor de R$ 3.347, com um incremento de 3,4% em relação ao trimestre anterior e de 4,3% na comparação contra o mesmo mês de 2023. O desempenho também superou a média da renda nacional, que foi de R$ 3.315.