Acordo com indústria da Índia trará fábrica de biometano para Goiás

Governador Ronaldo Caiado e representantes de Rio Verde e indianos assinam memorando de entendimento para instalação de fábrica de biometano no Sudoeste Goiano (Fotos: Júnior Guimarães)

O município de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, irá sediar uma fábrica especializada na produção de biometano a partir da vinhaça da cana-de-açúcar. A iniciativa conta com o apoio do Governo de Goiás.

Na quinta-feira (13/02), durante o Invest Goiás, em Nova Délhi, evento que integrou a programação da Missão Índia, um memorando de entendimento sobre o assunto foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado, por representantes de Rio Verde e da indústria indiana Raj Process Equipments and Systems.

Caiado destacou a importância do acordo por mostrar ao Brasil e ao mundo que Goiás está na vanguarda da transição energética.

“O biometano é uma alternativa viável e sustentável, e esse acordo com a indústria indiana é mais um passo para consolidarmos nossa liderança nesse setor”, afirmou ele.

O acordo faz parte de um movimento estratégico liderado pelo Governo de Goiás para fomentar o uso de combustíveis renováveis no estado.

Com a previsão da chegada de 500 ônibus movidos a biometano para o transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, a demanda por esse combustível limpo cresce, impulsionando investimentos como o da Raj.

Tratativas com a Raj começaram em 2020. Com parceria formalizada, próximos passos incluem estudos técnicos para viabilizar instalação da fábrica em Rio Verde (Fotos: Júnior Guimarães)

Descarbonização da matriz de transporte

Um desses ônibus já está em teste e, aos poucos, a frota será ampliada, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e promovendo a descarbonização da matriz de transporte.

A escolha de Rio Verde como sede da futura planta industrial não é por acaso. A região possui forte produção sucroalcooleira, com diversas usinas que geram vinhaça — subproduto da fabricação de etanol e matéria-prima essencial para a produção do biometano. Dessa forma, o projeto alinha crescimento econômico, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental.

As tratativas com a Raj começaram em 2020 e, com a parceria formalizada, os próximos passos incluem estudos técnicos para viabilizar a instalação da fábrica em Rio Verde.

Rio Verde foi escolhida para instalação da planta industrial da Raj porque possui forte produção sucroalcooleira, com diversas usinas que geram vinhaça – subproduto da fabricação de etanol e matéria-prima essencial para produção do biometano (Foto: Pixabay)

Referência para abastecimento de frotas

O objetivo é que, nos próximos anos, o biometano produzido no Sudoeste goiano seja referência para abastecimento de frotas em todo o país, impulsionando a economia verde e reduzindo impactos ambientais.

O ex-prefeito de Rio Verde Paulo do Vale e o atual gestor do município, Wellington Carrijo, que estão na Índia e participaram da assinatura do memorando, celebraram o impacto positivo da iniciativa.

“Rio Verde se fortalece como polo de inovação e sustentabilidade. Esse investimento traz oportunidades para a economia local, gera empregos e coloca nossa cidade na rota das soluções energéticas do futuro”, declarou Paulo do Vale. Parceria

Já o atual prefeito destacou a importância da parceria.