CMTT finaliza primeira semana de operação assistida para desafogar trânsito no trevo do Recanto do Sol

O teste fez a simulação de movimentos no trânsito da região com o bloqueio da primeira rotatória, mudando a saída do bairro.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (10), com a presença de agentes do CMTT e da PRF, que auxiliaram nas mudanças. Os trabalhos continuam nos próximos dias úteis, no período da manhã.

Com a finalização do teste, foi constatada a necessidade da implementação de algumas mudanças, como faixas de pedestres, lombadas e redutores de velocidade no sentido do Centro, para quem sai do bairro.

Há ainda necessidade de bloqueio permanente da primeira rotatória, implantação de semáforo para a nova saída, o reforço na sinalização de acesso ao bairro, a readequação geométrica com o alargamento dos acessos e saídas da rotatória.

Segundo o presidente da CMTT, Leonardo Marra, as mudanças serão benéficas para a região, garantindo mais fluidez no trânsito local.

“Essas alterações que a gente se propõe a fazer vão melhorar no período da manhã. Foi um remédio para uma situação caótica. Aquela região ficou mais de 20 anos sem melhorias no trânsito, enquanto isso os bairros cresceram”, comentou.

De acordo com o presidente, cada condutor pode fazer a sua parte seguindo as regras e contribuindo com mais segurança no trânsito.

“A mudança no trânsito requer paciência, observamos diversos comportamentos inadequados, alta velocidade, uso do telefone celular por condutores. Nós solicitamos uma atenção redobrada. Nosso objetivo é garantir uma fluidez, mesmo que não seja em uma velocidade almejada pelo condutor, mas que o trânsito flua com segurança”, explicou.