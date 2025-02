Nota da Rádio Nova FM sobre a homenagem na Câmara Municipal

No dia 14 de fevereiro, a Câmara Municipal de Anápolis realizou uma homenagem aos profissionais da imprensa em celebração ao Dia Mundial do Rádio e ao Dia do Repórter. O evento, idealizado pela presidente da Casa, vereadora Andreia Rezende, reuniu jornalistas, radialistas e comunicadores de diversos veículos, reconhecendo a importância da imprensa para a sociedade.

A Rádio Nova FM marcou presença nesse momento especial, representada por nossa equipe, que compareceu com o propósito de celebrar e fortalecer o compromisso com a comunicação. No entanto, fomos surpreendidos por uma declaração infeliz do vereador Jackson Charles, que se referiu a uma emissora local como “Fundo de Quintal”. Tal fala foi interpretada como uma crítica direta à nossa rádio, gerando desconforto entre nossos profissionais e demais presentes.

Como equipe da Nova FM, reforçamos nosso compromisso com a ética, a imparcialidade e o respeito no jornalismo.