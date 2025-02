Anápolis recebe novos maquinários para reforçar ações de obras e de infraestrutura

Chegada dos equipamentos vai gerar economia para a Administração e auxiliar para que cidade não dependa de terceirizadas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Segundo o senador, a proximidade de Anápolis com Brasília facilitará o contato com a cidade e a entrega de novos recursos.

De acordo com o prefeito Márcio Corrêa (PL), a entrega do maquinário contribui com a intensificação dos serviços na área de zeladoria nos bairros e com a manutenção de roçagem e de limpeza, além da redução das despesas com alugueis desses itens.

“Esses equipamentos, além de diminuir o custeio, fazem com que as políticas públicas na área da infraestrutura cheguem nos quatro cantos da cidade. A cidade precisa ter sua capacidade de realizar obras, não depende apenas das terceirizadas para que a gente possa ir em uma situação de urgência, de emergência”, afirmou o chefe do Executivo.

O prefeito comentou também sobre a previsão da chegada de outras máquinas no município.

“Eu acredito que até o final do ano, a gente está com todo o kit, tanto na área de terraplanagem quanto na área de limpeza e na área de pavimentação, para que a gente possa fazer a manutenção da infraestrutura da cidade”.