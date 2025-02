Sexta-feira (14) terá Troca Sustentável para anapolinos entregarem recicláveis por mudas

Principais mudas doadas são ipês de diferentes espécies e outras frutíferas, como pitanga e amora

Será realizada nesta sexta-feira (14), das 9h às 12h, e das 13h às 15h30, a troca de mudas, no Jardim Botânico, em Anápolis.

Atualmente, as principais mudas doadas são ipês de diferentes espécies e outras frutíferas, como pitanga e amora.

A ação é realizada pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, e busca incentivar a prática da reciclagem, assim como, a preservação ambiental através do plantio de árvores no município.

Segundo o diretor de Meio Ambiente, Thiago Vitorino, a ação é benéfica para a natureza e influencia nas ações de cuidado com o ecossistema.

“A ação traz uma participação da sociedade nas ações de reflorestamento, de melhoria do clima, na manutenção das nascentes, das áreas de preservação permanente, sendo fundamental esse programa para o reflorestamento da cidade de Anápolis e seu entorno”, afirmou Thiago Vitorino.

Como fazer a troca

As mudas podem ser trocadas através do descarte de materiais recicláveis. Ao levar acima de 40 latas ou itens recicláveis, a pessoa tem o direito de adquirir até 20 mudas no local.

Outras formas de troca são: a apresentação do CPF, possibilitando a retirada de até três mudas por pessoa, e a doação de alimentos não perecíveis, sendo 1 quilo equivalente para cada muda.