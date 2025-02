Cerimônia inaugura triênio 2025-2027 com compromisso de inovação e fortalecimento da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Anápolis empossou sua nova gestão na tarde desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, em um evento que reuniu advogados, autoridades e representantes da sociedade civil. O auditório da sede administrativa, localizada na Avenida Faiad Hanna, ficou lotado, refletindo a expectativa em torno do início de um novo ciclo para a advocacia anapolina.

Samuel Santos e Silva, reeleito presidente da OAB Anápolis, destacou a importância da união da classe e da defesa intransigente das prerrogativas profissionais. O presidente da OAB Goiás, Rafael Lara, também prestigiou o evento, reforçando o papel da entidade no fortalecimento da justiça e da cidadania. O jantar de confraternização, realizado no CEL OAB Anápolis, encerrou a noite com um clima de celebração e elegância, marcando o início de uma gestão promissora.

Inovação e união

A cerimônia de posse foi aberta com um discurso de Samuel Santos, que agradeceu a confiança dos colegas e reafirmou seu compromisso com a advocacia anapolina. “Esta reeleição não é apenas um reconhecimento do trabalho que realizamos, mas um chamado para continuarmos avançando. Vamos priorizar a inovação, a tecnologia e, acima de tudo, a união da nossa classe”, declarou.

Samuel também destacou os desafios enfrentados pela advocacia nos últimos anos, como a necessidade de modernização dos processos e a defesa das prerrogativas profissionais. “A OAB Anápolis continuará lutando por uma justiça mais ágil e acessível e para garantir que os advogados tenham sempre as mais modernas ferramentas para exercer sua função com dignidade e eficiência”, afirmou.

Importância da OAB Anápolis

Presente ao evento, o presidente da OAB Goiás, Rafael Lara, elogiou a trajetória de Samuel Santos e a importância da Subseção de Anápolis para o cenário jurídico goiano. “Anápolis é um exemplo de advocacia forte e organizada. A gestão que se inicia hoje tem a missão de continuar esse legado, promovendo a justiça e a cidadania em nossa sociedade”, disse Lara.

Ele ainda ressaltou a necessidade de integração entre as subseções do estado. “A OAB Goiás está de portas abertas para apoiar iniciativas que fortaleçam a advocacia em todas as regiões. Juntos, podemos enfrentar os desafios e construir um futuro melhor para a nossa categoria”, completou.

Celebração e elegância

Após a cerimônia de posse, os convidados foram recepcionados em um jantar de confraternização no CEL OAB Anápolis, que foi marcado por um clima de descontração e sofisticação, características do meio jurídico. O cardápio, cuidadosamente elaborado, incluiu pratos que agradaram aos paladares mais exigentes, enquanto os presentes trocavam experiências e expectativas para o novo triênio.

O jantar também foi palco de homenagens aos membros da nova gestão, incluindo o vice-presidente Leandro Viturino, o secretário-geral Tiago Neri, a secretária-geral adjunta Cleire Vieira de Moura e a diretora-tesoureira Priscilla Santana. Cada um deles recebeu cumprimentos pelo novo desafio e expressou otimismo em relação aos projetos que serão implementados nos próximos três anos.