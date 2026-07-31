Goiânia entra no circuito nacional do café da manhã com a 1ª edição do Breakfast Weekend

Imagem: Hotel Ibis Styles Goiânia Shopping Estação é um dos estabelecimentos participantes da 1ª edição do Breakfast Weekend em Goiânia. Crédito: Hotel Ibis Styles Goiânia Shopping Estação

Festival acontece de 1º a 30 de agosto e reúne cafeterias e hotéis em uma programação que valoriza sabores, hospitalidade e novas experiências à mesa

Goiânia ganha, de 1º a 30 de agosto, uma nova experiência gastronômica com a estreia do Breakfast Weekend, maior festival de café da manhã do país. A iniciativa reúne cafeterias e hotéis, com menus em sistema de buffet ou combo a preços fixos em diferentes categorias de R$39,90 a R$129,90, em uma programação dedicada a uma das refeições mais tradicionais do dia e que vem conquistando novos significados entre consumidores que buscam experiências, qualidade e momentos de convivência. Nesta 1ª edição, participam Café Fiori, Café Mor, Ibis Goiânia, Ibis Styles Goiânia Marista, Ibis Styles Goiânia Shopping Estação, Paradiso Café Goiânia, Quality Hotel Flamboyant, Sax Coffee & More e SJ Premium Hotels By Atlantica. Além dos preços fixos, sempre com descontos expressivos, algumas casas também contam com a promoção de “na compra de dois menus, o terceiro sai com 50% de desconto”. Todas as informações e horários estão disponíveis no site do festival”.

Criado na cidade de São Paulo, o Breakfast Weekend já reuniu mais de 120 mil pessoas desde sua primeira edição, em 2021. Neste ano, o festival amplia sua presença nacional e chega a mais de 10 cidades, entre capitais e regiões metropolitanas, com adesão crescente do público e índice de satisfação de 93%.

A chegada do Breakfast Weekend a Goiânia acompanha um movimento de valorização do café da manhã como um momento de lazer, socialização e descoberta gastronômica. Mais do que uma refeição associada à rotina, o café da manhã passa a ocupar espaço entre os programas de fim de semana, encontros entre amigos e familiares e experiências de turismo dentro da própria cidade. “A realização do Breakfast Weekend em Goiânia estimula o público a redescobrir a própria cidade a partir da gastronomia. A proposta também contribui para aproximar moradores da estrutura hoteleira local, criando novas oportunidades de consumo e experiências para além da hospedagem”, explica o idealizador do festival, Carlos Galvão, que aponta que, a partir de pesquisas realizadas pela organização, cerca de 80% das pessoas não sabem que podem tomar café da manhã em um hotel em que não estão hospedadas. O mesmo acontece com cafeterias, docerias e outros estabelecimentos que oferecem menus completos, mas que ainda não fazem parte do hábito cotidiano de muitos consumidores.

Com o tema Sabores do Mundo, o evento convida o público a explorar referências internacionais aplicadas ao café da manhã. A proposta estimula a criatividade dos estabelecimentos e amplia o repertório gastronômico dos consumidores, trazendo influências que vão de clássicos europeus a tendências contemporâneas e locais. A programação permite que o público faça um roteiro gastronômico durante o mês de agosto e vivencie a gastronomia de lugares diferenciados.

A busca por experiências e descobertas gastronômicas mais completas ajuda a explicar o protagonismo do café da manhã. O consumidor contemporâneo valoriza cada vez mais momentos que combinem alimentação, bem-estar e convivência, transformando a primeira refeição do dia em uma ocasião para desacelerar e aproveitar o tempo. “Em Goiânia, esse comportamento encontra terreno fértil. A cidade possui uma rotina urbana que combina vida profissional intensa, encontros sociais e uma cena gastronômica em expansão. Nesse cenário, o café da manhã pode assumir diferentes funções, como ser uma pausa na agenda, um programa de fim de semana, uma reunião informal de negócios ou simplesmente uma oportunidade para reunir pessoas em torno da mesa”, acrescenta o idealizador do Breakfast Weekend.

A proposta ganha relevância em uma capital como Goiânia, que funciona como importante polo de negócios, turismo, eventos e serviços da região Centro-Oeste. Para os hotéis participantes, a iniciativa funciona como uma vitrine para sua estrutura gastronômica e, para o setor de alimentação, o festival ajuda a posicionar o café da manhã como uma categoria com potencial para gerar fluxo, relacionamento e novas ocasiões de consumo.

A primeira edição goiana acontece simultaneamente com a estreia do festival em Brasília-DF.

Alguns estabelecimentos operam com reserva antecipada, em parceria com o sistema DGuests. A medida contribui para uma melhor organização do atendimento, reduz faltas e melhora a experiência tanto para o público quanto para os estabelecimentos.

O Breakfast Weekend conta com o apoio institucional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de Goiás (ABIH-GO).

A realização é da Agência Banda, e o evento também conta com a Breakfast Store como loja oficial.

Serviço

Breakfast Weekend – Goiânia

Período: 1º a 30 de agosto

Valores: R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90, R$ 89,90 e R$ 129,90

Mais informações: www.breakfastweekend.com.br

Instagram: @breakfastweekend

Contato: b.fast@breakfastweekend.com.br

Sobre o Breakfast Weekend

O Breakfast Weekend é o maior festival de descobertas de cafés da manhã do Brasil, com mais de 20 edições realizadas em diversas cidades desde 2021 e em expansão nacional em 2026. A partir da venda de menus no sistema de buffet ou combos a preços fixos, o evento tem o objetivo de fomentar o consumo de café da manhã fora de casa, gerar fluxo para os estabelecimentos participantes e criar experiências gastronômicas acessíveis ao público. O tema Sabores do Mundo convida hotéis, cafeterias, padarias e restaurantes a explorar referências gastronômicas internacionais no café da manhã com o intuito de gerar senso de novidade e estimular a criatividade nos menus oferecidos durante o festival.

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