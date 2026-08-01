Prefeitura prorroga visitação das mostras “Cidade (In)Visível” e “Amor – Sentir das Ruas” até 4 de setembro

Visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As exposições reúnem diferentes olhares sobre a experiência urbana por meio de práticas artísticas que convidam o público a caminhar, observar e ressignificar a cidade. A programação apresenta obras dos projetos Deriva do Bem e CentrALL – Fragmentos de uma Cidade Viva, além das mostras individuais dos artistas Fernando Simon e André Xibas.

Com a prorrogação, moradores e visitantes terão mais tempo para conhecer as produções e vivenciar uma experiência artística que propõe novas formas de perceber e interpretar os espaços urbanos. Para mais informações ou agendamento de visitas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (62) 2604-0593.