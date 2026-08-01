Últimos dias de inscrições abertas: Vestibular UFG 2027

Cerca de 50% das vagas da UFG são ofertadas por esse processo seletivo. Prazo termina no dia 7/8, às 17h

Texto: Caroline Pires

Segue aberto até o dia 7/8 o prazo para inscrição no Vestibular UFG 2027. As provas serão realizadas no dia 27/9. Confira o edital para o Vestibular da UFG para ingresso em 2027. Assim como no ano passado, quando a Universidade retomou a realização do processo seletivo como uma das suas formas de ingresso, serão ofertadas aproximadamente 50% das vagas dos cursos de graduação da UFG pelo vestibular. A taxa de inscrição no vestibular será de 130 reais.

A Pró-Reitora de Graduação da UFG, profa. Lueli Nogueira, explica que as provas objetivas e de redação irão seguir a matriz do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o gênero da redação será dissertativo-argumentativo. “Visando facilitar a participação no vestibular, as provas serão aplicadas nos municípios onde a UFG possui Campus (Goiânia, Cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia e Cidade Ocidental), além das cidades de Uruaçu, Itumbiara, Rio Verde e Porangatu” explicou. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico do site do Instituto Verbena (institutoverbena.ufg.br).

Caso os candidatos tenham dúvidas sobre a sua inscrição ou sobre a prova, podem entrar em contato com o Instituto Verbena, que possui uma Central de Atendimento aos candidatos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, atendendo no telefone (62) 3121-3115 ou pelo e-mail candidato.iv@ufg.br, das 8h às 17h.

Vestibular 2026

Criada em 1960, a UFG conta hoje com 110 cursos de graduação presenciais, 3 EaD e 1 semi presencial. São mais de 20 mil estudantes matriculados e 59% deles são oriundos de escolas públicas.

O Vestibular UFG 2026 superou as expectativas de participação e recebeu 31.825 mil inscrições. A prova foi aplicada em outubro do ano passado e reforçou o compromisso da instituição com a democratização do acesso ao ensino superior de qualidade. Dos inscritos, 5.250 candidatos receberam isenção da taxa de inscrição. Apesar da grande maioria dos candidatos serem de Goiânia, o Vestibular 2026 recebeu milhares de inscrições de Aparecida de Goiânia, Brasília, Anápolis e Senador Canedo, além de candidatos da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais.