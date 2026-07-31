Parabéns, Anápolis!

Hoje, Anápolis celebra mais um ano de uma história marcada pelo trabalho, pelo empreendedorismo e pelo desenvolvimento. De um pequeno pouso de tropeiros, a cidade se transformou em um dos maiores polos industriais, farmacêuticos, logísticos e econômicos do Brasil.

Tenho orgulho de ter contribuído para esse crescimento, com investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança e na atração de empresas que geraram empregos e oportunidades para milhares de famílias.

Parabéns a cada anapolino e anapolina que ajuda a construir essa cidade forte, acolhedora e cheia de potencial.

Que Deus continue abençoando Anápolis e o seu povo. Goiás pode mais!

Mensagem do Ex-governador de Goiás Marconi Perillo