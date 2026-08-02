Novo Centro Municipal da Visão reúne consultas e atendimento de urgência em Anápolis

2 de agosto de 2026
marcio correa

Unidade funcionará de segunda a sexta-feira com atendimento regulado e porta aberta para casos de urgência oftalmológica (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Anápolis agora conta com uma nova unidade voltada aos atendimentos oftalmológicos no município. Inaugurado pela Prefeitura nesta quinta-feira (30), o Centro Municipal da Visão atenderá tanto casos de urgência quanto consultas agendadas. A unidade está localizada na Rua 01 do Conjunto Mirage e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Para consultas oftalmológicas não urgentes, o atendimento é realizado mediante encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Após a avaliação na unidade de saúde, o paciente é inserido no Sistema Municipal de Regulação e, posteriormente, agendado para atendimento especializado no Centro Municipal da Visão.

Já os atendimentos de urgência oftalmológica são realizados sem necessidade de encaminhamento. Moradores de Anápolis com casos como corpo estranho nos olhos, inflamações oculares, acidentes com produtos químicos e outras intercorrências podem procurar diretamente o centro para avaliação durante o horário de funcionamento.

Implantada em um terreno de 1.773,60 metros quadrados, a clínica possui 228,68 metros quadrados de área construída e conta com três consultórios, sala de triagem, recepção e sala de espera ampliadas, ambientes administrativos e de apoio, além de estrutura totalmente acessível, com rampas, banheiro adaptado e vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

“Queremos entregar prédios funcionais. Que consiga ampliar a capacidade de atendimento, ofereça estrutura para o servidor e dignidade para a população”, ressaltou o prefeito Márcio Corrêa.

Tags:

Veja também

professores anapolis

Rede municipal inicia segundo semestre com formação para profissionais da educação em Anápolis

2 de agosto de 2026
centro cultural

Prefeitura prorroga visitação das mostras “Cidade (In)Visível” e “Amor – Sentir das Ruas” até 4 de setembro

1 de agosto de 2026
ufg

Últimos dias de inscrições abertas: Vestibular UFG 2027

1 de agosto de 2026

Confira também

professores anapolis

Rede municipal inicia segundo semestre com formação para profissionais da educação em Anápolis

2 de agosto de 2026
marcio correa

Novo Centro Municipal da Visão reúne consultas e atendimento de urgência em Anápolis

2 de agosto de 2026
centro cultural

Prefeitura prorroga visitação das mostras “Cidade (In)Visível” e “Amor – Sentir das Ruas” até 4 de setembro

1 de agosto de 2026
ufg

Últimos dias de inscrições abertas: Vestibular UFG 2027

1 de agosto de 2026
ibis-styles-shopping-estacao_breakfast_weekend_goiania_13.jpg

Goiânia entra no circuito nacional do café da manhã com a 1ª edição do Breakfast Weekend

31 de julho de 2026