Novo Centro Municipal da Visão reúne consultas e atendimento de urgência em Anápolis

Unidade funcionará de segunda a sexta-feira com atendimento regulado e porta aberta para casos de urgência oftalmológica (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para consultas oftalmológicas não urgentes, o atendimento é realizado mediante encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Após a avaliação na unidade de saúde, o paciente é inserido no Sistema Municipal de Regulação e, posteriormente, agendado para atendimento especializado no Centro Municipal da Visão.

Já os atendimentos de urgência oftalmológica são realizados sem necessidade de encaminhamento. Moradores de Anápolis com casos como corpo estranho nos olhos, inflamações oculares, acidentes com produtos químicos e outras intercorrências podem procurar diretamente o centro para avaliação durante o horário de funcionamento.

Implantada em um terreno de 1.773,60 metros quadrados, a clínica possui 228,68 metros quadrados de área construída e conta com três consultórios, sala de triagem, recepção e sala de espera ampliadas, ambientes administrativos e de apoio, além de estrutura totalmente acessível, com rampas, banheiro adaptado e vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

“Queremos entregar prédios funcionais. Que consiga ampliar a capacidade de atendimento, ofereça estrutura para o servidor e dignidade para a população”, ressaltou o prefeito Márcio Corrêa.