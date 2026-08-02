Rede municipal inicia segundo semestre com formação para profissionais da educação em Anápolis

Programação contará com palestras e formações sobre temas como mediação pedagógica, desenvolvimento da linguagem, recomposição das aprendizagens e saúde mental (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação contará com palestras e formações sobre temas como mediação pedagógica, desenvolvimento da linguagem, recomposição das aprendizagens e saúde mental, destinadas aos professores da Educação Infantil, do 1º ao 9º ano, profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e cuidadores.

A formação ocorrerá em dois turnos: matutino, com início às 7h30, e vespertino, às 13h15. Os professores do 1º ano e os profissionais do AEE participarão das atividades no Auditório do SESI Jaiara. Os docentes do 2º ano estarão no Auditório da UEG Jundiaí; os do 3º ao 5º ano, na Escola Municipal São José; e os professores do 6º ao 9º ano participarão da formação no CEFOPE.

Para os professores da Educação Infantil, a programação abordará temas como desenvolvimento da linguagem e mediação pedagógica. Os docentes do Infantil I e II, juntamente com os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) dos CMEIs, participarão da formação às 7h30, no Auditório da UniEVANGÉLICA. Os professores do Infantil III terão atividades às 13h15, no mesmo local. Já os docentes do Infantil IV participarão da formação às 7h30, no Auditório da FAMA, enquanto os do Infantil V terão atividades às 13h15, também na FAMA.

Os cuidadores dos CMEIs participarão da formação às 7h30, enquanto os cuidadores das escolas da rede terão atividades às 13h15, no Auditório Adhemar Santillo. As palestras serão ministradas pela psicóloga Luciana Pina e pelo professor Carlos André, com o tema “Saúde Mental, Comunicação e Trabalho em Equipe”.