Agehab realiza treinamento do Aluguel Social para novos municípios

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realizou, nesta quarta-feira (12/02), no Edifício Vera Lúcia, em Goiânia, treinamento do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. A capacitação foi voltada às equipes técnicas das Prefeituras de Córrego do Ouro, Goianésia, Santa Helena e Vicentinópolis.

“Durante o treinamento a Agehab oferece suporte técnico às equipes das gestões municipais, repassando informações sobre o processo de inscrição, envio de documentação e utilização da plataforma. A iniciativa reforça a importância da parceria entre Estado e Município na assistência social”, afirma o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

O gerente do Aluguel Social, Fernando Veloso, explica que os 25 participantes deste treinamento receberam informações sobre como as prefeituras podem otimizar o atendimento às famílias beneficiárias, ao passo que a Agehab, por meio do treinamento, garante mais eficiência e transparência ao processo de concessão do benefício. “Destacamos o uso de novas tecnologias que facilitam o acesso da população ao programa, como o aplicativo do Aluguel Social, e demos transparência a todos os tramites do processo”, acrescenta.

Programa do Governo de Goiás para ajudar famílias com dificuldades para pagar locação de imóvel, o Aluguel Social oferece ajuda de R$ 350 por 18 meses.

Fotos: Ludmilla Morais

Legenda: Equipes técnicas das Prefeituras passam por capacitação sobre Aluguel Social

