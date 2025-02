Saiba como e quem pode solicitar vacina contra bronquiolite para bebês em Anápolis

Sazonalidade é o período em que o vírus circula com maior intensidade e tem como previsão para ocorrer de março a julho

O município já iniciou o período de solicitação do imunizante, que pode ser aplicado em menores de um ano de idade que nasceram prematuras, com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, após alta hospitalar.

O imunizante pode ser solicitado também pelos responsáveis de menores de dois anos de idade que são portadores de patologia cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica importante ou com doença pulmonar crônica da prematuridade (displasia broncopulmonar), que necessitaram de tratamento nos seis meses anteriores ao período de sazonalidade do VSR.

Segundo a Secretaria de Saúde, a sazonalidade do Vírus Sindical Respiratório (VSR) é o período em que o vírus circula com maior intensidade e tem como previsão para ocorrer de março a julho.

Como fazer a solicitação

Para fazer a solicitação, é necessário procurar a Gerência de Imunização, localizada na Avenida Universitária, nº 2221, no bairro Vila Santa Isabel.

No local, é necessário apresentar os seguintes documentos médicos: pedido médico, contendo a prescrição das doses pós-hospitalar, relatório médico e justificativa, com a descrição do quadro de prematuridade ou de cardiopatia com o grau de hipertensão pulmonar, ou de displasia broncopulmonar e os medicamentos utilizados e laudo de ecocardiograma ou laudo de radiografia do tórax (para maiores de 1 ano).

Além disso, é importante levar também os seguintes documentos pessoais: Certidão de Nascimento e cartão do SUS da Criança, Caderneta de Vacinação com a identificação da criança e das vacinas, documento de identificação do responsável e o comprovante de residência (máximo 3 meses).