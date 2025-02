Agehab entrega 632 moradias em Águas Lindas nesta quarta-feira (19/02)

O valor do investimento em recursos do Crédito Parceria foi de mais de R$ 18 milhões

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) entrega, nesta quarta-feira (19/02), 632 unidades habitacionais em Águas Lindas, município do Entorno do Distrito Federal, distribuídas em três empreendimentos. A primeira solenidade está prevista para as 14h30, quando serão contemplados 224 beneficiários no Residencial Bella Vitta Club Residence V e Residencial Bahamas Club Residence I. Às 15h será a vez dos proprietários de 368 moradias do Residencial Vila do Cerrado, módulos I e II, receberem suas chaves. O último evento está marcado para as 15h30, com a entrega de 40 UH no Condomínio Residencial Morada Villa Diamante.

O valor do investimento estadual foi de mais de R$ 18 milhões em recursos do Crédito Parceria, em parceria com o governo federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, a modalidade Crédito Parceria do programa Pra Ter Onde Morar atende famílias com renda de até três salários mínimos. Segundo ele, os beneficiários que se enquadram nos requisitos recebem subsídio de R$ 47,4 mil para reduzir o valor da entrada ou parcelas do imóvel. “Ao ajudar na entrada, a modalidade estimula o mercado imobiliário e livra do aluguel a família que precisa. Sem esse auxílio, a pessoa não teria condições de adquirir a casa própria”, observa.

O secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, explica que o subsídio também é bom para o comércio e gera empregos. “Nossa prioridade são as regiões mais populosas e carentes do Estado, como o Entorno do DF”, conclui Sales. Em Águas Lindas, a Agehab já atendeu com Aluguel Social 5,5 mil famílias. Também já foram entregues 35 casas a custo zero.

_Fotos: Octacílio Queiroz

Legenda: A modalidade Crédito Parceria do programa Pra Ter Onde Morar atende famílias com renda de até três salários mínimos

Serviço

Evento 1: Entrega de 224 UH do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria em Águas Lindas – Residencial Bella Vitta Club Residence V e Residencial Bahamas Club Residence

Data: 19/02/25 – quarta-feira

Horário: 14h30

Endereço: Parque da Barragem, Rua 06, Setor 08, Quadra 67, Conjunto B, Lote 03 – Águas Lindas

Evento 2: Entrega de 368 UH do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria em Águas Lindas – Residencial Vila do Cerrado

Data: 19/02/25 – quarta-feira

Horário: 15h

Endereço: Chácara 02-A, Quadra M – Águas Lindas

Evento 3: Entrega de 40 UH do programa Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria em Águas Lindas – Condomínio Residencial Morada Villa Diamante.

Data: 19/02/25 – quarta-feira

Horário: 15h30

Endereço: Parque da Barragem – Setor 02, Quadra 42, Conjunto “B” – Lotes 37/41 – Águas Lindas

Agência Goiana de Habitação | Secretaria de Estado da Infraestrutura – Governo de Goiás