Prefeitura de Anápolis lança Operação Tolerância Zero Contra a Dengue

Medidas mais rígidas devem contribuir com a eficácia da operação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O lançamento da campanha aconteceu no Centro Administrativo e contou com a participação dos agentes de saúde de endemias, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, da Base Aérea, Polícia Militar, por meio do Grupo Tático, e de vereadores.

O evento foi aberto pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), que evidenciou a necessidade da união das forças de diversos segmentos da sociedade para fortalecer o combate ao mosquito da dengue.

“2024 foi o ano que a dengue mais matou em Anápolis. Foram 53 óbitos registrados. Esse número é praticamente o mesmo que a soma das mortes em sete anos, de 2016 a 2023, quando houve 57 óbitos no período”, explicou o prefeito.

O chefe do Executivo também enalteceu o trabalho dos agentes de endemias, desde a fiscalização e conscientização sobre os riscos da dengue, e exortou a população a contribuir efetivamente no combate à dengue, ressaltando que cada cidadão tem o seu papel na campanha.

“A propriedade privada é obrigação do proprietário manter ali as condições salubres para proteger a própria população. Se preciso for, o município fará a roçagem daquele lote, mas o custo será significativamente maior do que é cobrado hoje”, ressaltou. Para o prefeito, medidas mais rígidas devem contribuir com a eficácia da operação.

O gerente de endemias, Rafael Teixeira, também esteve presente no lançamento da operação e salientou que, já no início de 2025, os casos da doença diminuíram significativamente graças ao trabalho dos agentes de endemias.

Com o início da Operação Tolerância Zero Contra a Dengue, os agentes começaram a campanha de conscientização na região Norte do município, no bairro da Jaiara.

Ao longo dos próximos dias, a equipe irá alcançar as demais regiões da cidade em parceria com as demais forças da sociedade.