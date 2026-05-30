Neste fim de semana tem Cavalhadas em Guarinos

Encenação da batalha entre mouros e cristãos será realizada no campo de futebol de Mandinópolis, a partir das 14h (Foto: Prefeitura de Guarinos)

As Cavalhadas de Guarinos serão neste sábado e domingo (30 e 31/05), no histórico distrito de Mandinópolis, no segundo ano da retomada da tradição e o primeiro como parte do circuito que reúne 16 municípios e conta com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A encenação da batalha entre mouros e cristãos será realizada no campo de futebol de Mandinópolis, a partir das 14 horas.

As Cavalhadas de Guarinos foram iniciadas em Mandinópolis, quando o local ainda era um povoado, em 1959, por iniciativa do pioneiro Fidélis de Lima. Na época, a celebração era realizada em parceria com Cedrolina, atual distrito de Santa Terezinha de Goiás, que também preserva a tradição até hoje.

A realização da festa no município foi interrompida em 2015 por falta de apoio. Dez anos depois, em 2025, a manifestação cultural foi retomada graças ao empenho da comunidade e das autoridades locais.

A partir dessa mobilização, iniciou-se o diálogo com a Secult para a inclusão de Mandinópolis no Circuito das Cavalhadas, reconhecimento oficializado neste ano de 2026.

Investimento recorde

O apoio do governo estadual garante:

montagem de cenários e arquibancadas;

confecção de figurinos;

ações de divulgação;

demais despesas operacionais necessárias à realização do festejo.

Neste ano, o investimento no Circuito das Cavalhadas é recorde, na ordem de R$ 5 milhões.

Além de preservar uma das manifestações culturais mais tradicionais do estado, as Cavalhadas impulsionam a economia local, movimentando hotéis, bares, restaurantes e toda a cadeia produtiva ligada ao turismo.

Cavalhadas em Guarinos

As Cavalhadas de Guarinos também fortalecem o calendário turístico e religioso do município de 2,1 mil habitantes, que já recebe milhares de visitantes durante a romaria ao Santuário de Nossa Senhora da Penha, tradição que soma 276 anos.

Titular da Secult, Yara Nunes destaca que a retomada das Cavalhadas em Guarinos representa o compromisso do Estado com a preservação das tradições populares.

“O resgate das Cavalhadas em Mandinópolis simboliza a força da cultura popular goiana e o compromisso coletivo de manter viva uma tradição que atravessa gerações”.

“Quando o Governo de Goiás apoia essas manifestações, fortalece não apenas a memória e a identidade do nosso povo, mas também a economia e o sentimento de pertencimento das comunidades”, afirma.

Nos últimos anos, o Circuito das Cavalhadas também apoiou a retomada da festa:

na cidade de Goiás, em 2022;

em Luziânia, em 2023;

em Silvânia, em 2024;

em Niquelândia, também em 2024.

Juntas, as cidades participantes atraíram cerca de 500 mil pessoas em 2025.

História

As Cavalhadas são uma representação tradicional dos torneios medievais que recriam as batalhas entre cristãos (vestidos de azul) e mouros (trajados de vermelho). A manifestação é inspirada no livro Carlos Magno e os Doze Pares da França, que narra as batalhas do guerreiro cristão contra os sarracenos, de religião islâmica.

No Brasil, há registros desse evento desde o século XVII, geralmente durante a Festa do Divino. Em Goiás, as Cavalhadas são realizadas há mais de 200 anos. A festa une religiosidade, cultura e valorização do patrimônio imaterial do estado, fortalecendo o turismo e a economia das cidades que promovem os festejos.

Serviço

Assunto: Cavalhadas de Guarinos – Mandinópolis

Programação

30 de maio (sábado)

9h – Concentração da Cavalgada na Chácara Paraíso

11h – Saída da Cavalgada para Mandinópolis

13h – Almoço

14h – Primeiro dia das Cavalhadas (Campo de Futebol de Mandinópolis)

31 de maio (domingo)

14h – Encerramento das Cavalhadas (Campo de Futebol de Mandinópolis)

20h30 – Jantar de encerramento das Cavalhadas

Secretaria da Cultura (Secult) – Governo de Goiás