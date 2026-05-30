Com aumento do número de SRAGs, Semusa reforça a rede e orienta população

Medidas incluem reforço nas unidades, ampliação das equipes e incentivo à vacinação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nas últimas cinco semanas, os registros tiveram aumento de cerca de 31%, passando de 635 internações para 833. Entre crianças menores de 2 anos, o crescimento foi de aproximadamente 35%, saindo de 173 para 233 casos de internação.

A UPA Pediátrica recebeu uma atenção especial neste período, tendo em vista que as crianças fazem parte do grupo mais vulnerável às síndromes respiratórias e podem apresentar agravamento mais rápido dos sintomas.

Por isso, a Prefeitura reforçou o número de profissionais e ampliou o horário de atuação dos chamados médicos “Cinderela” — profissionais escalados para atuar no período noturno e durante a madrugada, horários em que normalmente há aumento da demanda nas unidades de urgência e emergência. Além disso, reitera que a unidade trabalha com a classificação de risco, onde os casos mais graves são atendidos primeiro.

A administração municipal também orienta que crianças atendidas na UPA Pediátrica estejam acompanhadas apenas pelo responsável necessário durante o atendimento. O excesso de acompanhantes pode aumentar a circulação de vírus respiratórios dentro da unidade, além de gerar mais aglomeração em um ambiente já muito movimentado.

A Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Rocha, reforça que o atendimento dos casos mais leves pode ser atendidos nas Unidades de Saúde da Família (USFs). “ O acompanhamento regular da saúde nas unidades básicas permite identificar sintomas ainda no início, iniciar o tratamento adequado e reduzir as chances de agravamento do quadro clínico, diminuindo a necessidade de atendimentos de urgência e emergência. Além disso, a orientação é que as UPAs sejam procuradas apenas em casos mais graves, evitando sobrecarga nas unidades de urgência e emergência”, pontuou.

Outro ponto de atenção é a alta procura por atendimentos na UPA Dr. Alair Mafra, em comparação com o Centro Médico Vila Norte, que também está preparada para essas situações. “Orientamos que a população também procure o Centro Médico da Vila Norte, contribuindo assim para equilibrar a demanda no sistema e também ter um atendimento mais ágil”, destacou a secretária.

Ampliação da Vacinação

A Semusa também reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção contra as síndromes respiratórias. Desde esta quarta-feira (27), a vacina contra a Influenza foi liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade em Anápolis. A medida foi adotada após decisão e orientação da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Além da gripe, a vacinação contra a Covid-19 também segue disponível gratuitamente na rede pública de saúde para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. A imunização ajuda a reduzir casos graves, internações e a sobrecarga nas unidades de urgência e emergência.

Anápolis ainda disponibiliza a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. O imunizante é destinado a gestantes a partir de 28 semanas e tem como objetivo proteger os recém-nascidos contra complicações respiratórias graves nos primeiros meses de vida, período em que os bebês são mais vulneráveis ao vírus.