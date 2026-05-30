Saiba quais vias serão interditadas para 3ª etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, neste domingo (31)

30 de maio de 2026
corrida de rua

Bloqueios começam às 4h para garantir segurança de atletas e condutores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), realizará interdições no trânsito no próximo domingo (31), em virtude da realização da 3ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. Os bloqueios terão início às 4h, enquanto a largada da prova está prevista para as 7h.Com largada e chegada em frente à CAOA, na Avenida Brasil Sul, a competição deve reunir cerca de 6.500 atletas. Em razão da movimentação dos participantes, haverá bloqueios temporários e alterações no tráfego ao longo do percurso, com atuação de equipes da CMTT na orientação dos condutores e organização da circulação de veículos.

Os bloqueios se concentram no trecho da Avenida Brasil Sul entre a região da CAOA e as proximidades do Kartódromo de Anápolis, onde será realizado o retorno da prova de 5 quilômetros.

Durante a realização da prova, serão interditados temporariamente diversos acessos à pista principal da Avenida Brasil Sul, além de retornos semafóricos ao longo do percurso. Os bloqueios ocorrerão nos acessos localizados em frente à Church City, distribuidora Barril 28, Bonaço, Posto Cebolão e nas proximidades da Rua 13, no Bairro São João.

Também ficarão interditados os retornos semafóricos em frente à 3R Veículos, West Cargo, Bosch Diesel e Piscinas Igui, enquanto durar a passagem dos atletas.

Nas proximidades do retorno dos 5 quilômetros, parte da pista principal da Avenida Brasil Sul ficará parcialmente interditada, com o tráfego sendo direcionado para a via lateral da avenida. As vias serão liberadas gradualmente, conforme o avanço e a conclusão da corrida.

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