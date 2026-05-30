Saiba quais vias serão interditadas para 3ª etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, neste domingo (31)

Bloqueios começam às 4h para garantir segurança de atletas e condutores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os bloqueios se concentram no trecho da Avenida Brasil Sul entre a região da CAOA e as proximidades do Kartódromo de Anápolis, onde será realizado o retorno da prova de 5 quilômetros.

Durante a realização da prova, serão interditados temporariamente diversos acessos à pista principal da Avenida Brasil Sul, além de retornos semafóricos ao longo do percurso. Os bloqueios ocorrerão nos acessos localizados em frente à Church City, distribuidora Barril 28, Bonaço, Posto Cebolão e nas proximidades da Rua 13, no Bairro São João.

Também ficarão interditados os retornos semafóricos em frente à 3R Veículos, West Cargo, Bosch Diesel e Piscinas Igui, enquanto durar a passagem dos atletas.

Nas proximidades do retorno dos 5 quilômetros, parte da pista principal da Avenida Brasil Sul ficará parcialmente interditada, com o tráfego sendo direcionado para a via lateral da avenida. As vias serão liberadas gradualmente, conforme o avanço e a conclusão da corrida.