Inscrições para processo seletivo da Saúde com vagas em diversas áreas seguem até sábado (30)

Processo seletivo será realizado por análise curricular, títulos e experiência profissional (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, estão sendo ofertadas 58 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para atuação em cargos assistenciais da saúde. O processo seletivo será realizado em etapa única, composta por análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

No momento da inscrição, o candidato deverá anexar toda a documentação exigida em edital, incluindo currículo, diplomas, certificados e comprovantes de experiência profissional.

Os interessados que necessitarem de suporte para realizar a inscrição poderão receber atendimento presencial na Diretoria de Tecnologia e Fiscalização de Contratos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Brasil Sul, nº 200, no Setor Central.

Os profissionais selecionados irão atuar principalmente no fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) e do Centro Especializado do Autista.

Confira os cargos, salários e cargas horárias disponíveis:

Assistente Social — 4 vagas + 12 para cadastro reserva | 40h semanais | R$ 4.706,05

Educador Físico — 2 vagas + 6 para cadastro reserva | 40h semanais | R$ 3.529,59

Enfermeiro — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 30h semanais | R$ 3.529,59

Farmacêutico — 4 vagas + 12 para cadastro reserva | 20h semanais | R$ 3.529,59

Fisioterapeuta — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 30h semanais | R$ 3.529,59

Fonoaudiólogo — 2 vagas + 6 para cadastro reserva | 30h semanais | R$ 3.529,59

Médico Psiquiatra — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 20h semanais | R$ 6.244,67

Médico Especialista em Psiquiatria — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 20h semanais | R$ 6.244,67

Médico Neuropediatra — 2 vagas + 6 para cadastro reserva | 20h semanais | R$ 6.244,67

Médico Clínico — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 20h semanais | R$ 6.244,67

Médico Pediatra — 2 vagas + 6 para cadastro reserva | 20h semanais | R$ 6.244,67

Nutricionista — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 30h semanais | R$ 3.529,59

Psicólogo Clínico — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 30h semanais | R$ 3.529,59

Técnico de Enfermagem — 5 vagas + 15 para cadastro reserva | 30h semanais | R$ 2.151,94

Terapeuta Ocupacional — 2 vagas + 6 para cadastro reserva | 30h semanais | R$ 3.529,59

O resultado preliminar está previsto para o dia 5 de junho, enquanto o resultado final deverá ser divulgado em 12 de junho.

Todas as informações, requisitos para cada cargo, documentação exigida e os critérios completos do processo seletivo estão disponíveis no Diário Oficial do Município publicado em 15 de maio de 2026.