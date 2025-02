Procon Anápolis realiza pesquisa de carnes e ovos e encontra variação de até 89%

Órgão reforça importância de observar a aparência, cheiro, origem, embalagem e como é feita a conservação dos itens (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os dados foram comparados em seis estabelecimentos da cidade, sendo eles: Carrefour, Atende Mais, Floresta, Casa de Carne Angelim, Maracanã Empório e Casa de Carne Avenida I.

A maior variação encontrada foi no preço da Coxa e Sobrecoxa, que atingiu a diferença de 89%. Sendo o menor preço na Casa de Carne Avenida I, por R$ 8,98, e o maior preço na Casa de Carne Angelim, por R$ 17,00.

Outro item que apresenta variação considerável ovo vermelho 30 unidades, alcançando uma diferença de 44% no preço. Sendo o menor valor encontrado no Supermercado Floresta, por R$ 26,79, e o maior preço no Supermercado Carrefour, por 38,59.

Outros itens que apresentam alta variação no preço são: filé mignon (41%), costela bovina (37%), linguiça toscana de frango (32%), linguiça fina de frango (32%), lombo de porco (31%), costelinha de porco (27%), coxão duro (26%) e lagarto (26%).

O Procon orienta o consumidor a pesquisar o preço antes de comprar o produto, uma vez que nem sempre o produto mais caro é o melhor.

O órgão também reforça a importância de observar a aparência das carnes, o cheiro, a origem, a embalagem, o tipo da carne e como é feita a conservação. Se tratando dos ovos, verificar a embalagem, se há ovos quebrados e se estão frescos.

Novas regras para ovos a granel

Segundo o Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), os ovos comercializados a granel, que são geralmente vendidos em feiras, carros de ovos e em pontos de venda, passam a ter a obrigatoriedade de indicar o prazo de validade na casca, até o dia 04 de março.

A medida não vale para os ovos vendidos em embalagens primárias aprovadas, que contenham o registro do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e a data de validade no rótulo.

Ovos vendidos em estojos ou em bandejas plastificadas com a rotulagem completa também não necessitam da nova identificação.

Caso encontre práticas suspeitas nos estabelecimentos, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo número (62) 3902-1365 ou pelo Zap da Prefeitura (62) 98551-6888.

Confira na íntegra a tabela e o relatório técnico da pesquisa.