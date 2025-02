Agehab entrega 321 cartões do Aluguel Social nesta quinta-feira (20), em Santa Helena de Goiás

Já são mais de 73 mil famílias beneficiadas no Estado com recurso no valor de R$ 350 para pagamento do aluguel por 18 meses

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega na próxima quinta-feira (20/02) 321 cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Santa Helena de Goiás. O atendimento terá início às 11h, no Ginásio de Esportes Sinhô Parreira.

Para a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, o papel do Goiás Social é apoiar as pessoas que mais precisam. “As despesas com o aluguel consomem grande parte da renda das pessoas. Com essa ajuda, elas podem abrir espaço para realizar outros sonhos”, declara Gracinha.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o Aluguel Social é uma ajuda emergencial às famílias que necessitam de segurança habitacional. Segundo ele, o benefício no valor de R$ 350 é concedido por 18 meses. “Famílias com pessoas com deficiência podem pedir a prorrogação do benefício”, completa.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, por sua vez, lembra que o programa foi criado em 2021 justamente para atender mais rapidamente as necessidades de famílias que engrossam as fileiras do déficit habitacional. “Já ultrapassamos a marca de 73 mil famílias atendidas com Aluguel Social em Goiás”, anuncia.

Serviço

Assunto: Entrega do Aluguel Social em Santa Helena de Goiás

Data: quinta-feira, 20/02

Horário: 11h

Local: Ginásio de Esportes Sinhô Parreira – Av. Onias José Borges, em frente à praça da rodoviária, Centro

