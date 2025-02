Ingressos da Torcida Premiada podem ser trocados a partir desta quinta-feira (20)

Contribuinte também tem a possibilidade de realizar a troca online, pelo Zap da Prefeitura (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

Para efetuar a troca de ingresso, o contribuinte precisa fazer o cadastro com biometria facial na Ingresso SA, apresentar documento de identificação original do titular com foto e comprovar o pagamento do seu IPTU e ITU, através da apresentação da certidão negativa do imóvel.

As trocas podem ser feitas presencialmente na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte nesta quinta-feira (20), das 13h às 18h, na sexta-feira (21), das 09h às 18h, ou no domingo (23), das 12h às 15h.

O contribuinte também tem a possibilidade de realizar a troca online, pelo Zap da Prefeitura, através do número: (62) 98551-6888 na opção 03, a partir de quinta-feira (20), das 13h às 18h, e na sexta-feira (21), das 9h às 18h.