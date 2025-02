Operação Carnaval 2025 dos Bombeiros começa nesta sexta

Operação Carnaval 2025 terá foco na prevenção de afogamentos, acidentes de trânsito e segurança contra incêndios e pânico (Foto: CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) inicia, nesta sexta-feira (21/02), a Operação Carnaval 2025, com foco na prevenção de afogamentos, acidentes de trânsito e segurança contra incêndios e pânico em eventos de grande concentração de público.

A ação, que seguirá até 05 de março, contará com postos de bombeiros estrategicamente posicionados, reforço operacional nas rodovias e balneários, além de campanhas educativas voltadas à conscientização da população.

Com o objetivo de reduzir riscos e responder rapidamente a emergências, postos avançados serão instalados, a partir do dia 28 de fevereiro, em locais estratégicos, incluindo balneários e rodovias com maior fluxo de veículos.

Municípios atendidos na Operação Carnaval 2025

Balneários e Áreas Turísticas

Cidade de Goiás

Pirenópolis

Lago do Sol (Anicuns)

Britânia

Alto Paraíso

Lagoa Santa

Lago de São Simão (São Simão)

Lago das Brisas (Buriti Alegre)

Cachoeira Dourada

Três Ranchos

São José dos Bandeirantes (Nova Crixás)

Lago Corumbá (Caldas Novas)

Lago Serra da Mesa (Uruaçu)

Lagoa Grande (Porangatu)

Praia do Sol (Minaçu)

Luiz Alves

Rio das Almas (São Domingos)

Rodovias e Acessos

Principais entradas e saídas das cidades com maior fluxo de veículos, garantindo apoio imediato a acidentes e ocorrências de trânsito.

Efetivo e Recursos Empenhados

Para garantir a segurança da população, o CBMGO mobilizou um efetivo significativo, incluindo bombeiros militares, alunos em fase avançada de formação e equipes especializadas em resgates aquáticos.

2.400 bombeiros ao longo de toda a operação, considerando todo o efetivo operacional ordinário e extraordinário.

500 bombeiros diretamente alocados nos postos da operação, incluindo as equipes de coordenação.

52 Unidades Operacionais envolvidas no suporte às ações.

Equipamentos e Viaturas

Embarcações, aeronaves, viaturas de salvamento, combate a incêndios e resgate pré-hospitalar.

Ações Preventivas e campanhas educativas

Além da presença ostensiva em áreas críticas, a Operação Carnaval 2025 também aposta em ações educativas para conscientizar turistas e moradores sobre segurança. Serão realizadas palestras e oficinas de prevenção de afogamentos para crianças, em parceria com escolas e orientações diretas a motoristas nos postos montados nas rodovias.

Emergências: Ligue 193.