Cora Cultural: guia para o fim de semana

“Aqui”, novo filme de Robert Zemeckis. Estrelado por Tom Hanks e Robin Wright é uma das estreias da semana do Cine Cultura (Foto: Divulgação)

Está em busca de uma programação cultural? A publicação Cora Cultural traz uma curadoria das atrações disponíveis nos espaços culturais do Governo de Goiás para este fim de semana. Programe-se!

Quinta-feira (20/02)

Cine Cultura traz quatro produções premiadas

O Cine Cultura traz esta semana uma programação recheada de atrações. Na grade, a partir de quinta-feira (20/02), estreiam quatro produções de encher os olhos. Começando por Flow, animação com mais de 50 prêmios internacionais e indicada ao Oscar 2025 nas categorias de melhor filme de animação e melhor filme estrangeiro.

Na sequência, Kasa Branca, de Luciano Vidigal, um dos filmes mais pedidos neste primeiro mês de retorno do Cine Cultura. Outra boa opção é Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado, documentário indicado ao Oscar da categoria. E ainda, completando as estreias, Aqui, novo filme de Robert Zemeckis e estrelado por Tom Hanks e Robin Wright.

Na sala seguem em cartaz, também, o documentário Luiz Melodia: No Coração do Brasil, e a sessão de despedida de O Dia Que Te Conheci, gracioso filme de André Novais Oliveira.

Outra estreia é Aqui, novo filme de Robert Zemeckis (Foto: Divilgação)

Mostra gratuita

Além dos lançamentos comerciais, o Cine Cultura irá realizar duas sessões especiais e gratuitas. A primeira será no dia 22/02, às 09 horas, com a Mostra Alvorada – Cinema para Ver e Pensar, composta por curtas-metragens e debates organizada por meio de parceria entre o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e o curso de Pedagogia do Instituto Federal de Goiás (IFG – Campus Goiânia-Oeste).

A sessão conta com a participação de estudantes do curso de Pedagogia do IFG, que são o público prioritário, e inclui um debate mediado por Dantas, com professoras de diversas instituições.

Serão exibidos os curtas brasileiros:

Cantareira ( Dir. Rodrigo Ribeyro);

Sideral ( Dir. Carlos Segundo);

Chão de Fábrica (Dir. Nina Kopko);

Infantaria (Dir. Laís Santos Araújo), e

Escasso (Dir. Clara Anastácia e Gabriela Gaia Meirelles).

A mostra tem como objetivo integrar a experiência acadêmica dos alunos com o circuito audiovisual e cultural, reafirmando o Cine Cultura como um espaço de formação e diálogo.

Lançamento

Na quinta-feira, (27/02), às 20 horas, haverá o lançamento do longa-metragem Goiânia Rock City, de Théo Farah, e do curta-metragem Jamming – O Ano Em Que Junior Marvin Morou em Goiânia, de Danilo Camilo. Ambos os filmes serão exibidos em conjunto com sessão única, apresentando um panorama de momentos icônicos da cena musical alternativa de Goiânia.

O Cine Cultura é uma unidade da Secult e funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica, com sessões diárias (Foto: Secult-GO)

Pausa na programação

Por fim, a coordenação do Cine Cultura informa que a sala suspenderá a programação no dia 28/02 para uma manutenção preventiva nas poltronas e no carpete. Em seguida, haverá recesso de Carnaval no período de 01 a 04 de março, retornando na quarta-feira, dia 05/03.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles, na Praça Cívica, com sessões diárias. O valor do ingresso é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com pagamento em dinheiro ou via PIX. Às segundas-feiras, todos pagam meia.

Programação de 20 a 27/02:

Dia 20/02

14h – Flow (Livre)

16h – Kasa Branca (16 anos)

18h – Luiz Melodia: No Coração do Brasil (12 anos)

19h30 – Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado (14 anos)

Dia 21/02

14h – Kasa Branca (16 anos)

16h10 – Flow (Livre)

18h – Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado (14 anos)

20h50 – O Dia Que Te Conheci (12 anos) – última sessão!

Dia 22/02

09h – Mostra Alvorada: curtas e debate (livre)

13h40 – Aqui (12 anos)

15h50 – Flow (Livre)

17h30 – Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado (14 anos)

20h20 – Kasa Branca (16 anos)

Dia 23/02

13h40 – Aqui (12 anos)

15h50 – Flow (Livre)

17h30 – Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado (14 anos)

20h20 – Kasa Branca (16 anos)

Dia 24/02

13h45 – Flow (Livre)

15h30 – Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado (14 anos)

18h20 – Aqui (12 anos)

20h30 – Kasa Branca (16 anos)

Dias 25 e 26/02

14h30 – Luiz Melodia: No Coração do Brasil (12 anos)

16h15 – Kasa Branca (16 anos)

18h30 – Flow (Livre)

20h15 – Aqui (12 anos)

Dia 27/02

13h45 – Flow (Livre)

15h30 – Trilha Sonora Para Um Golpe de Estado (14 anos)

18h20 – Luiz Melodia: No Coração do Brasil (12 anos)

20h – Lançamento: curta Jamming – O Ano Em Que Junior Marvin Morou em Goiânia (14 anos) + documentário Goiânia Rock City (14 anos)

Quinta-feira (20/02)

O Amor, a Morte e as Paixões exibirá filmes premiados e indicados ao Oscar 2025

A 16ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões começa nesta quinta-feira (20/02) e traz uma programação diversificada que inclui exibição de filmes, palestras, debates, visitas de participantes dos filmes e também apresentações musicais.

O evento foi contemplado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com o patrocínio da Equatorial Energia.

Durante a mostra, serão exibidos filmes que estão concorrendo ao Oscar 2025, premiados nos principais festivais do mundo – a exemplo de Cannes (França), Veneza (Itália), Berlin (Alemanha), Goya (Espanha) e Sundance (EUA) –, além das produções brasileiras e de cineastas goianos.

Durante a Mostra também será lançado o filme Oeste Outra Vez, do cineasta goiano Érico Rassi, gravado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O ator Ângelo Antônio integra o elenco e , junto com outros atores, estará presente na mostra no dia 23 (Foto: Divulgação/Secult-GO)

Mais de 170 sessões

São 75 filmes de 31 países, sendo 25 nacionais, com um total de 177 sessões.

A secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, explica que a Mostra O Amor, a Morte e as Paixões é uma celebração da força do cinema goiano.

“O Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, tem orgulho de apoiar este evento, que se consolidou como um importante espaço de valorização e divulgação da nossa produção audiovisual”.

“Ao fomentar projetos como este, estamos promovendo o talento local, incentivando a diversidade de olhares e contribuindo para o fortalecimento da cultura do nosso estado, levando o cinema goiano a novos públicos,” destacou.

Para o criador e curador da Mostra, Lisandro Nogueira, os filmes selecionados refletem o cinema produzido no mundo hoje.

“Os goianos e goianienses terão a oportunidade de assistirem os melhores filmes lançados em 2024. Continuamos com nossa proposta inicial de exibir filmes para todos os públicos. E este ano vamos ter na grade de programação filmes infantis com exibição todos os dias às 10 horas”, informou.

A Mostra também vai lançar o filme Oeste Outra Vez, do cineasta goiano Érico Rassi, que foi gravado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Os atores Ângelo Antônio, Rodger Rogério, Babu Santana, Daniel Porpino, Tuanny Araújo e Adanilo Reis, além de Erico Rassi, Cristiane Miotto e Lidiana Reis, da equipe técnica, vão visitar o evento no dia 23 de fevereiro.

“O cinema feito em Goiás sempre teve espaço garantido no evento”, destaca Lisandro Nogueira. O filme Ainda Estou Aqui de Walter Salles será uma das obras debatidas durante a 16ª edição da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões (Foto: Alile Dara Onawale/Sony Pictures)

A 16ª Mostra conta ainda com a presença de jornalistas, psicanalistas e professores de Goiás debatendo filmes como Ainda Estou Aqui e Baby Girl.

Serviço

Assunto: Mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Quando: 20 de fevereiro a 5 de março

Onde: Cinex, no Centro Cultural Oscar Niemeyer – Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 4.490, Quadra Gleba, Lote 01, Setor Fazenda Gameleira, Goiânia, GO

Programação, passaportes e ingressos

Programação da mostra e venda de passaportes: https://www.cinex.art.br

Preço do passaporte: R$ 220 (10 ingressos) e R$ 125 (5 ingressos)

Preço do ingresso avulso: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Associados do Sesc, Unimed e Adufg pagam R$ 20 mediante apresentação da carteirinha

Quinta-feira (20/02)

Orquestra Filarmônica de Goiás faz concerto gratuito no Teatro Sesi

Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta, na quinta-feira (20/02), às 20 horas, no Teatro Sesi, em Goiânia, concerto gratuito para celebrar obras dos compositores russos: Tchaikovsky e Prokofiev (Foto: Secti-GO)

A Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta, na quinta-feira (20/02), às 20 horas, no Teatro Sesi, em Goiânia, um concerto gratuito para celebrar as obras de dois compositores russos.

O público vai acompanhar a execução da icônica Sinfonia Nº. 2, da ópera 17, conhecida por Pequena Rússia. E ainda da Sinfonia nº 1, da ópera 25, de Sergei Prokofiev, intitulada Clássica, escrita por ele aos 25 anos, inspirada na forma de trabalho de Mozart e Haydn.

Será executado também parte do repertório de Tchaikovsky, apontado como um dos marcos do período romântico russo, em que ele explora as emoções humanas para construir suas sinfonias, óperas, balés e peças.

A sessão especial, sob a regência da maestra Mariana Menezes, será a primeira de várias apresentações ao longo do ano.

A temporada de 2025 da Filarmônica, com o tema Pioneiros vai resgatar não apenas os grandes clássicos da música nacional e internacional, como também vai homenagear artistas que são pouco conhecidos do público.

Na programação anual, já estão confirmados concertos que levarão os espectadores ao universo das compositoras Priaulx Rainier e Fanny Mendelssohn, e dos compositores Samuel Coleridge Taylor e William Levi Dawson.

Sessão especial, terá regência da maestra Mariana Menezes (Fotos: Secti-GO)

Serviço

Assunto: Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

Quando Quinta-feira (20/02), às 20h

Onde: Teatro Sesi – Av. João Leite, 1013 – Santa Genoveva, Goiânia – GO

Entrada franca

Sexta-feira (21/02)

MIS prorrogou até 07 de março a exposição Caminhos Ancestrais: Um Olhar sobre os Povos Originários do Brasil, com fotografias de Kim-Ir-Sen Pires Leal (Foto: Secult-GO)

Museu da Imagem e do Som de Goiás prorroga exposição fotográfica de Kim-Ir-Sen Pires Leal

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Goiás prorrogou até 7 de março a exposição Caminhos Ancestrais: Um Olhar sobre os Povos Originários do Brasil, com fotografias de Kim-Ir-Sen Pires Leal. Inicialmente prevista para encerrar no dia 19, a nova data oferece ao público uma oportunidade adicional de explorar as comunidades indígenas do Brasil por meio do olhar sensível do fotógrafo anapolino.

Caminhos Ancestrais apresenta uma série de fotografias que capturam a vida cotidiana, as tradições milenares, rituais sagrados e a conexão profunda dos povos indígenas com a natureza. Kim-Ir-Sen leva o público a explorar um universo de histórias silenciosas e conexões espirituais, proporcionando uma imersão na riqueza das tradições indígenas brasileiras.

Serviço

Exposição: Caminhos Ancestrais: Um Olhar sobre os Povos Originários do Brasil

Artista: Kim-Ir-Sen Pires Leal

Local: Museu da Imagem e do Som – Sala Alois Feichtenberger

Visitação: De 21/11/2024 a 07/03/2025

Horário: de 09h às 17h

Entrada gratuita

Sexta-feira (21/02)

Orquestra Sinfônica Jovem abre a temporada de concertos 2025

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) abre sua temporada de concertos em 2025 nesta sexta-feira (21/02), às 20 horas, no Teatro Escola Basileu França, em Goiânia, sob a regência de seu maestro titular e diretor artístico, Eliel Ferreira.

A temática do concerto será Uma Noite na Ópera, com a participação especial da oboísta mineira Laila Rodrigues, vencedora do Concurso Nacional Basileu França para Jovens Solistas em 2023.

O repertório foi escolhido para evidenciar como o gênero operístico influencia a construção e desenvolvimento da Orquestra. Entre as óperas selecionadas estão La Favorita, de G. Donizetti, La Traviata, de G. Verdi, Príncipe Igor, de A. Borodin, e Cavalleria Leggera, de F. Suppé.

A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

Solista

Oboísta Laila Rodrigues é convidada especial para abertura da temporada 2025 (Foto: Divulgação)

Serviço

Assunto: Concerto de abertura da temporada da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás

Quando: Sexta-feira (21/2), às 20h

Onde: Teatro Escola Basileu França. Endereço: Av. Universitária, nº 1

Conheça as unidades culturais do Governo de Goiás

Centro Cultural Martim Cererê

Endereço: Rua 94-A, Setor Sul – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4691

Horário: Administração – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Eventos – de segunda a domingo, de acordo com o agendamento.

@martimcerere

Centro Cultural Octo Marques (Galeria Frei Confaloni e Galeria Sebastião Reis)

Endereço: Edifício Parthenon Center, Rua 4 nº 515, Centro – Goiânia (mezanino – entrada pela rua 7)

Telefone: (62) 3201-4610

Horário: De segunda a domingo, das 9h às 17h

E-mail: ccom@goias.gov.br

@octomarques.secultgoias

Cine Cultura

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 2 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4666

Horário: conforme programação da semana

E-mail: cineculturagoias@gmail.com

@cine culturagoias

Cine Teatro São Joaquim

Endereço: Rua Moretti Forggi nº 17 – cidade de Goiás

Telefone: (62) 3371-2038

Horário: De segunda a sexta-feira, da 8h às 17h

E-mail: cineteatrosaojoaquim@gmail.com

@cineteatrosaojoaquim

Gibiteca Jorge Braga

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado – Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 2 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4640

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

E-mail: gibitecajorgebraga.cultura@goias.gov.br

@gibitecaestadualjorgebraga

Museu da Imagem e do Som

Endereço: Centro Cultural Marietta Telles Machado Praça Cívica, nº 2, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4625

Horário: Administração: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h | Salão expositivo: de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

E-mail: mis.cultura@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@misgoias

Museu Ferroviário de Pires do Rio

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Naves esquina com Av. Coronel Lino Sampaio s/n°, Centro – Pires do Rio

Telefone: (64) 3461-7970

Horário: Segunda-feira, das 13 às 17h / de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13 às 17h. Visitas agendadas para grupos nos sábados, domingos e feriados

E-mail: mfpr@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museuferroviariodepiresdorio

Museu Pedro Ludovico

Endereço: Rua Dona Gercina Borges Teixeira, nº 133, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4678

Horário: De terça-feira a sábado, das 8 às 12h; e das 13h às 17h

E-mail: museupedroludovico@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museupedroludovico

Museu Zoroastro Artiaga

Endereço: Praça Cívica (Praça Pedro Ludovico Teixeira) nº 13 – Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4675

Horário: fechado para reforma

E-mail: museuzoroastro.cultura@goias.gov.br

Acesse a visita virtual aqui.

@museugoianozoroastroartiaga

Palácio Conde dos Arcos

Endereço: Praça Tasso Camargo nº 1, Centro – cidade de Goiás

Telefone: (62) 3371-1200

Horário: De terça a sábado, das 08h às 17h | domingos e feriados, das 08h às 13h

Acesse a visita virtual aqui.

@palaciocondedosarcos

Teatro Goiânia

Endereço: Rua 23, 252, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-4684

Horário: Administração – de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Espetáculos – de segunda a domingo, de acordo com o agendamento.

E-mail: teatrogoiania@goias.gov.br

Agendamento de eventos: (62) 3201-4691 ou reservas.cultura@goias.gov.br

@teatrogoiania

Teatro de Pirenópolis

Endereço: Rua Comendador Joaquim Alves – Centro, Pirenópolis

Telefone: (62) 3331-1299 / (62) 3331 2029

Horário: em reforma.

Vila Cultural Cora Coralina

Endereço: Rua 23 com Rua 3, Centro – Goiânia

Telefone: (62) 3201-9863

Horário: De segunda a domingo, das 9h às 17h.

E-mail: vilacultural.coracoralina@goias.gov.br

@vilacultutalcc