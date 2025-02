Confira quais são as Unidades de Saúde da Família (USF) em Anápolis que funcionam até 22h

Elas oferecem consultas, tratamentos odontológicos, vacinas , curativos, encaminhamento para especialistas e fornecimento de medicação básica (UBS Abadia Lopes) (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Essas unidades oferecem consultas com clínico geral, tratamentos odontológicos, vacinas em geral, curativos, encaminhamento para especialidades médicas e fornecimento de medicação básica.

Além disso, também há o programa de Saúde da Mulher, que envolve o cuidado integral das mulheres em todas as fases da vida, incluindo realização de pré-natal, e o programa saúde do homem, que consiste na orientação sobre a importância dos cuidados com a saúde.

Os usuários que precisem de atendimento podem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima, portando documento de identificação, cartão do SUS, e comprovante de residência.

As unidades com funcionamento até às 22h são:

Região I (Noroeste): USF Anexo Itamaraty; USF Parque Iracema; USF São José.

Região II (Nordeste): USF Filostro; USF Jardim das Américas; USF Vila Norte.

Região III (Sudoeste): USF Abadia Lopes; USF Vila União.

Região IV (Sudeste): USF Bairro de Lourdes.