Mutirão de limpeza já recolheu quantidade imensa de entulhos e segue avançando para garantir zeladoria de Anápolis e prevenir a dengue

Nesta semana, diversas iniciativas ambientais já estão previstas, incluindo a poda ornamental em várias regiões da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta semana, diversas iniciativas ambientais já estão previstas, incluindo a poda ornamental em várias regiões da cidade, como no Parque Linear da Brasil, Cemitério de Interlândia, Parque da Criança, Praça Cora Coralina, Praça Céu do Alvorada e Cemitério Sousânia.

O plantio de mudas também faz parte das ações programadas. As equipes de serviços urbanos realizarão o plantio de árvores em diferentes bairros, além da capina e roçagem mecanizada em locais como Parque São Jerônimo, Residencial Ayrton Senna, Residencial Boa Esperança, Residencial Ildelfonso Limírio, Cidade Industrial, Jardim Arco Verde (1ª e 2ª etapas), Santa Clara, Jardim São Paulo e Residencial Shangrillá.

“Temos falando desde o primeiro dia que um dos focos da nossa gestão é a zeladoria da cidade. E esse será um trabalho contínuo para que tenhamos uma Anápolis cada dia melhor de se viver”, afirmou o prefeito.

Apenas no mês de janeiro, a Operação Cidade Limpa, lançada em parceria com a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), foram 578.280 kg de entulhos coletados apenas na região do Recanto do Sol.

Já terceira etapa, o resultado das equipes foi de mais de 20 toneladas de entulhados recolhidos, além de mais de 3,8 mil m² de roçagem manual e 1,3 mil m² de roçagem mecanizada.

A operação agora já está na quarta etapa, alcançando diversas regiões próximas ao Jardim Arco Verde, com serviços de limpeza de sedimentos, transporte de resíduos e desobstrução de passagens.

Além disso, a limpeza de bueiros foi realizada em bairros como Vila Esperança, Vila Brasil, Jardim das Américas (1ª Etapa), Conjunto IAPC, Residencial Verona, Residencial Bela Vista, Setor Sul, Jamil Miguel e Jundiaí.

As equipes de obras também já reformaram a calçada da UPA da Vila Esperança e realizaram a manutenção de bocas de lobo em diversas localidades, como o Centro, Vila Esperança, Jardim das Américas (1ª e 3ª Etapas), Santa Maria de Nazareth, Parque Brasília, Jardim Petrópolis, Vila Santana e Boa Vista.