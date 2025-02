Alerta aos motoristas: Carnaval requer cuidados no trânsito

Em 2024, o Hugol atendeu 108 pacientes vítimas de acidentes de trânsito durante a sexta-feira de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas (Foto: Divulgação)

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) alerta a população, em especial os motorista e motociclistas, para os cuidados no trânsito. O objetivo da unidade é evitar acidentes de trânsito durante o feriado de Carnaval, que são muito comuns nessa época do ano.

Para se ter uma ideia, no ano de 2024, o Hugol atendeu 108 pacientes vítimas de acidentes de trânsito durante a sexta-feira de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas. No total, foram 70 vítimas de acidentes motociclísticos, 26 de acidentes automobilísticos e 12 vítimas de atropelamentos.

Os dados registraram um aumento de 27% em relação ao ano anterior, em que foram registrados 85 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito durante o mesmo período. Confira os dados na íntegra:

Acidentes de trânsito no Carnaval

Carnaval 2023

17/02/2023 à 22/02/2023

Motociclísticos: 58

Automobilísticos: 18

Atropelamentos: 9

Total: 85

Carnaval 2024

09/02/2024 à 14/02/2024

Motociclísticos: 70

Automobilísticos: 26

Atropelamentos: 12

Total: 108

De acordo com o diretor técnico do Hugol, Dr. Fabrício Cardoso Leão,, a preocupação agora são os acidentes por embriaguez, por conta da época de folia que terá início nesta sexta-feira (28).

“Alertamos para que todos aproveitem a festa com responsabilidade. Se for beber, não dirija. Assim você protege não só você, mas o outro também”, reforça o diretor.

Só no mês de janeiro de 2025, o Hugol atendeu 346 pacientes vítimas de acidentes de trânsito, sendo 239 por acidentes de moto, 61 por acidentes de carro e 46 por atropelamento. Por isso, a unidade do Governo de Goiás recomenda que os foliões aproveitem a festa com responsabilidade, sem misturar bebidas alcóolicas com direção veicular.