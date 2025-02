SIC encerra Missão à Índia com diversos acordos e parcerias de negócios

Comitiva goiana na Missão à Índia em reunião com a Confederação da Indústria Indiana (Foto: Júnior Guimarães)

A Missão à Índia, comandada pelo governador Ronaldo Caiado, chegou ao fim com importantes conquistas para Goiás, consolidando o estado como um dos principais polos de inovação, indústria e sustentabilidade do Brasil.

A participação da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), liderada por seu titular, Joel de Sant’Anna Braga Filho, resultou em diversos acordos estratégicos e novas parcerias, que fortalecem setores essenciais de Goiás, como os farmoquímico, energético, industrial e tecnológico.

Indústria farmacêutica

O grande destaque da viagem foi a cooperação firmada com a Sun Pharma, uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, que transferirá suas operações de importação de medicamentos oncológicos do Rio de Janeiro para Anápolis.

Com essa mudança, Goiás se tornará o principal ponto de entrada de 40 contêineres mensais de remédios contra o câncer, movimentando a economia local e gerando novos empregos.

A multinacional, que recentemente adquiriu um laboratório em Goiânia, também expandirá a produção de um medicamento voltado para fibrose pulmonar, reforçando a posição do estado como o segundo maior produtor de medicamentos do Brasil.

“A operação da Sun Pharma em Anápolis representa um marco para o setor farmoquímico goiano. Além de fortalecer nossa indústria, esse investimento atrai novas oportunidades, gera empregos e posiciona Goiás como referência nacional e internacional na produção e distribuição de medicamentos de alta tecnologia”, destacou Joel Sant’Anna sobre o impacto do acordo.

Biometano

Outro grande avanço foi a assinatura de um memorando de entendimento entre Goiás e a indústria indiana Raj Process Equipments and Systems, que prevê a instalação de uma fábrica de biometano em Rio Verde.

O projeto utilizará a vinhaça da cana-de-açúcar como matéria-prima, promovendo a produção de combustíveis renováveis e a descarbonização do transporte público, com destaque para a chegada de 500 ônibus movidos a biometano à Região Metropolitana de Goiânia.

A escolha de Rio Verde para sediar a nova unidade foi cuidadosamente planejada, devido à forte presença da indústria sucroalcooleira na região. A iniciativa, que integra o movimento do Governo de Goiás para a expansão da economia verde, visa impulsionar a geração de empregos e desenvolver a matriz energética sustentável do estado.

Missão à Índia: encontros estratégicos e expansão das relações bilaterais

A Missão à Índia também foi marcada por reuniões bilaterais com autoridades e lideranças empresariais indianas. Durante o encontro com Jitin Prasada, ministro do Comércio, Indústria, Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia, foram discutidas oportunidades de cooperação nas áreas de transformação digital, tecnologia e indústria.

Já o setor energético foi o foco de uma reunião com o Ministério de Petróleo e Gás Natural da Índia, onde foram abordados avanços em etanol de segunda geração, biometano e Combustível Sustentável de Aviação (SAF).

Além disso, a delegação goiana participou de um café da manhã com o embaixador do Brasil na Índia, Kenneth da Nóbrega, onde foram apresentados os indicadores positivos da economia e discutidas formas de ampliar a cooperação comercial entre Goiás e a Índia.

A SIC também participou de uma reunião com a Confederação da Indústria Indiana (CII), na presença de empresários e investidores, reforçando a expertise de Goiás em produção agroindustrial em larga escala e sua relevância no mercado global de alimentos e commodities.

Outro evento de grande relevância foi a inauguração da The Pulses Conclave 2025, a maior conferência do setor de leguminosas na Índia. O evento reuniu especialistas internacionais para debater desafios e oportunidades do setor agrícola, consolidando Goiás como um grande fornecedor global de commodities agrícolas e um estado de referência em tecnologia e inovação no agronegócio.

A missão também incluiu outros encontros estratégicos, como com o governador C. P. Radhakrishnan, representante do estado de Maharashtra, e uma visita técnica à Reliance Industries, o maior conglomerado do país indiano e uma das maiores empresas do mundo, que atua no ramo de petróleo e energia, além de contar com lojas de varejo, operadora de banda larga e móvel, plataformas digitais e outros negócios.