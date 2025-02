Água Limpa e Cumari terão sorteios de casas a custo zero nesta terça-feira (25/02)

Investimentos do Estado nas unidades que serão entregues sem nenhum custo para as famílias nos dois municípios superam R$ 13 milhões

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza, nesta terça-feira (25/02), sorteios de 40 casas a custo zero em Água Limpa e 34 no município de Cumari. Os recursos investidos pelo Estado de Goiás na construção das moradias são superiores a R$ 13 milhões. Os sorteios serão realizados às 9h e às 14h, nesta ordem.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta que o programa de casas a custo zero já entregou mais de 3 mil moradias em 63 municípios, com previsão de chegar a 10 mil famílias contempladas. Segundo ela, o programa Pra Ter Onde Morar – Construção conta com recursos do Fundo de Proteção Social do Estado (Protege), gerido pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). “A cada entrega, temos a certeza de que estamos cumprindo com nosso papel, que é o de garantir o direito à moradia, e um lar digno, com infraestrutura de primeira”, analisa Gracinha.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, após o sorteio, as famílias precisam entregar a documentação comprovando que se encaixam no perfil exigido em edital. A reprovação nessa etapa implica em desclassificação e abre espaço para ocupantes do cadastro reserva, lista que também é definida durante o evento. Segundo Baldy, em Cumari foram habilitadas 58 famílias para o sorteio. Já em Água Limpa, outras 74 participarão. “A próxima etapa é apresentar a documentação que comprove renda de até um salário mínimo, vínculo com o município e cadastro atualizado no CadÚnico, por exemplo”, cita ele.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, lembra da importância da parceria com as prefeituras para o sucesso do programa. “A cada ciclo, novos municípios e também cidades já contempladas têm nova chance de oferecer a contrapartida dos terrenos regularizados via plataforma Conecta Prefeitos”, avisa Sales. Segundo Sales, a edificação é 100% custeada pelo Governo de Goiás, e a moradia é entregue gratuitamente para as famílias, um fator inédito no Brasil.

Crédito das fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz

Legenda: Sorteios de moradias são marcados por muita emoção

Serviço 1

Assunto: Sorteios de casas a custo zero em Cumari e Água Limpa

Quando: 25/02/25 – terça-feira

Município: Água Limpa

Horário: 9h

Local: Cras – Rua José Cândido Guimarães, Água Limpa – Go

Serviço 2

Município: Cumari

Horário: 14h

Local: Clube Recreativo Hanna Tansa Makhoul Hanna, Setor Morada Nova, S/N, Cumari-GO

Agência Goiana de Habitação | Secretaria de Estado da Infraestrutura – Governo de Goiás