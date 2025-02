Governo de Goiás sorteia 78 famílias para casas a custo zero em Itajá e Itarumã

Investimentos do Estado nas unidades construídas nos dois municípios superam R$ 10 milhões

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), realiza, nesta segunda-feira (24/02), sorteios de famílias para 78 casas a custo zero nos municípios de Itajá (48 UH) e Itarumã (30 UH). Recursos investidos pelo Estado na construção das moradias são da ordem de R$ 10, 4 milhões. Os sorteios serão realizados às 9h e às 14h, respectivamente.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que a política goiana de habitação é referência no País, sendo parte fundamental do trabalho do Governo de Goiás no combate à pobreza. “Goiás é o único Estado do Brasil em que a casa é faixa zero, ou seja, sem qualquer custo para o beneficiário. Aquelas famílias que realmente precisam passam a ter acesso à sua casa própria sem pagar nada”, frisa.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, após o sorteio, as famílias precisam entregar a documentação comprovando que se encaixam no perfil exigido em edital. A reprovação nessa etapa implica em desclassificação e abre espaço para ocupantes do cadastro reserva, lista que também é definida durante o evento.

“Ter o nome sorteado ainda não é garantia de receber a moradia, pois as famílias ainda terão que comprovar com documentos que atendem aos requisitos. Renda familiar de até um salário mínimo, vínculo com o município, além de registro atualizado no CadÚnico são alguns dos critérios básicos”, enumera Baldy.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, lembra que a parceria com as prefeituras é fundamental para o sucesso desse programa. As casas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, distribuídos em 42 metros quadrados. Segundo Sales, outros municípios que ainda não participam do programa ou que já participaram têm a oportunidade de oferecer terrenos em contrapartida pela plataforma Conecta Prefeitos. “O Governo de Goiás vai custear 100% da construção das moradias”, arremata.

Crédito das fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz

Legenda: 78 famílias são sorteadas com casas a custo zero em Itajá e Itarumã

Serviço

Assunto: Sorteio de casas a custo zero em Itajá (48 UH)

Quando: 24/02/25 – segunda-feira – 9h

Onde: Quadra Esportiva Antônio de Souza Dias – Rua Protestate Pereira de Moraes – Itajá-GO

Assunto: Sorteio de casas a custo zero em Itarumã (30 UH)

Quando: 24/02/25 – segunda-feira – 14h

Onde: Centro de Convenções Gedeão de Oliveira Paula. Praça Sebastião Assis de Freitas, 18, Centro – Itarumã-GO

