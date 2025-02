Detran lança campanha para reduzir acidentes no Carnaval 2025

Com imagens impactantes, campanha quer sensibilizar população sobre os riscos de misturar álcool e direção (Foto: Detran GO)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) lança nova campanha para conscientizar a população sobre os riscos de acidentes no trânsito durante o Carnaval. A iniciativa busca impactar e sensibilizar os motoristas, reforçando a necessidade de uma condução responsável e sem o consumo de álcool.

A campanha parte do seguinte raciocínio: acidentes aéreos costumam chocar muito mais a sociedade e a mídia do que os acidentes de trânsito, mesmo que, na realidade, o número de vítimas fatais no trânsito seja significativamente maior.

Apenas em 2024, Goiás registrou 1.021 mortes no trânsito, um número sete vezes superior ao total de óbitos em acidentes aéreos em todo o Brasil no mesmo período.

O filme publicitário da campanha traz uma abordagem dramática, retratando um grupo de foliões em um avião que sofre uma pane e começa a cair. Durante a queda, a narrativa faz um paralelo com os mesmos foliões dirigindo em alta velocidade no trânsito. O desfecho reforça a mensagem principal: “Não saia do bloco para entrar na estatística”.

Além do filme, a campanha propõe uma intervenção urbana de grande impacto, com destroços de aviões içados por guindastes e espalhados em pontos estratégicos das principais avenidas da capital e em cidades com maior movimentação de foliões no período carnavalesco. Cada instalação contará com um banner gigante exibindo a mensagem da campanha.

O grande diferencial dessa ação é sua capacidade de levar o público a uma experiência sensorial intensa, comparando a sensação de estar em um avião prestes a cair com a tragédia iminente que é beber e dirigir. O objetivo é provocar uma reflexão profunda e estimular uma mudança de comportamento.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, reforça a importância da iniciativa:

“Precisamos adotar estratégias cada vez mais impactantes para sensibilizar a população sobre os riscos de misturar álcool e direção. Nosso objetivo é salvar vidas e garantir que todos aproveitem o Carnaval com segurança”.

A campanha está alinhada com as estratégias do Detran-GO, que, além de reforçar a fiscalização e promover ações educativas, aposta em medidas inovadoras e de alto impacto para conscientizar a população e reduzir o número de vítimas no trânsito.

No Carnaval, a recomendação é clara: se for beber, não dirija.