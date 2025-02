OMS alerta para óbitos por febre amarela no Brasil

OMS alerta para casos e óbitos por febre amarela. Vacinação é a principal medida de prevenção contra a doença (Fotos: Iron Braz)

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES/GO) reforça alerta emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação a casos e óbitos de febre amarela em países das Américas, entre eles o Brasil.

O Ministério da Saúde (MS) publicou também a nota técnica conjunta (nº 27/2025) com orientações aos viajantes que se deslocarão para regiões com casos da doença. Segundo documento, foram confirmados casos da doença nos estados de São Paulo [13 casos], Minas Gerais [01 caso] e Tocantins [01 caso]. Destes, 08 casos (53,3%) evoluíram para óbito, todos no estado de São Paulo. Nenhum dos indivíduos era vacinado.

Apesar do último caso registrado para a doença em Goiás ter acontecido em 2017, a SES/GO emitiu uma nota informativa (nº01/2025) sobre febre amarela, com alerta sobre a vacinação para todos os municípios goianos.

Recomenda-se aos municípios a busca ativa e vacinação de indivíduos não vacinados, além do aumento da sensibilidade da definição de caso humano suspeito, conforme orientações do Guia de Vigilância em Saúde.

A vacinação é a principal medida de prevenção contra a infecção e deve ser administrada pelo menos 10 dias antes do deslocamento para regiões de risco de contrair a doença. Além disso, a SES orienta que é importante que a população mantenha cuidados ao viajar para área rurais e de mata, além de manter o cartão de vacinação atualizado.

Pessoas que planejam viajar durante feriados como o carnaval e a semana santa devem procurar as unidades de saúde e atualizar as vacinas, além de usar calças e camisas de manga longa e aplicar repelentes nas partes expostas do corpo.

Vacina

Cobertura vacinal para a febre amarela em Goiás está abaixo da meta prevista de 95% (Foto: Iron Braz)

A vacina da febre amarela faz parte do calendário básico de vacinação das crianças de 9 meses a menores de 5 anos, sendo uma dose aos 9 meses de idade e uma dose de reforço aos 4 anos e dose única na população de 5 a 59 anos de idade não-vacinada.

Em Goiás, a cobertura vacinal para a febre amarela encontra-se em 72,77%, abaixo da meta prevista pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.

Em 2022, a cobertura vacinal no estado para crianças menores de 1 ano de idade foi de 63,68%; em 2023, foi de 67,57% e em 2024, de 72,77%, segundo os últimos dados disponibilizados pela Rede Nacional de Dados em Saúde em 02/2025.

Apesar da melhora, os números estão abaixo da meta mínima preconizada de 95%.

A febre amarela é uma doença causada por um vírus cuja transmissão se dá por meio da picada de mosquitos silvestres, principalmente dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Os macacos e humanos são acometidos pela doença, que apresenta evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas formas graves.

Todo território brasileiro é considerado área de transmissão.

Segundo a nota do MS, a maior parte dos casos humanos de febre amarela são do sexo masculino, em função da exposição em áreas rurais e de mata, e também do menor cuidado com a saúde, entre eles a vacinação.

Pessoas que que se deslocam para praticar atividades de turismo e lazer, como ecoturismo, pesca e esportes de aventura, também representam uma parcela importante dos casos confirmados de febre amarela.