Goiás Turismo anuncia abertura da Temporada de Pesca Esportiva 2025

Goiás Turismo anuncia ampliação dos investimentos nos torneios Circuito Goiano de Pesca Esportiva e Gigantes do Araguaia (Foto: Goiás Turismo)

A Goiás Turismo anuncia oficialmente, nesta segunda-feira (24/02), a abertura da Temporada de Pesca Esportiva 2025. Na ocasião, será anunciada a ampliação dos investimentos nos torneios Circuito Goiano de Pesca Esportiva e Gigantes do Araguaia, que contemplarão novos municípios do estado.

A solenidade será realizada às 9h30, no saguão da Assembleia Legislativa de Goiás, em Goiânia, e contará com a presença de diversas autoridades, entre elas, o secretário Nacional de Pesca Industrial, Expedito Neto, deputados, prefeitos e secretários, além do trade turístico.

Torneios

Os torneios serão realizados de março a outubro. No caso do Circuito Goiano de Pesca Esportiva, o número de municípios passou para 10 participantes. As etapas ocorrerão em Quirinópolis(novo), Alexânia, São Simão, Niquelândia, Inaciolândia (novo), Abadiânia (novo), Buriti Alegre, Luziânia, Catalão, com a final em Três Ranchos.

Já o Gigantes do Araguaia foi ampliado para cinco etapas, ocorrendo em Aruanã, Luiz Alves – distrito de São Miguel do Araguaia, Itacaiú – distrito de Britânia (novo), Bandeirantes – distrito de Nova Crixás, com encerramento em Aruanã.

Como incentivo à participação das mulheres, pela segunda vez a Goiás Turismo também vai apoiar os torneios Tucuna Queen, em Três Ranchos, e Rainhas do Araguaia, em Aruanã. Os torneios receberão investimento de cerca de R$ 2 milhões da Goiás Turismo.

Pesca esportiva

Pelo quarto ano consecutivo, a autarquia apoia os eventos de pesca esportiva (modalidade “pesque e solte”) que já injetaram quase R$ 20 milhões na economia dos municípios participantes e inseriram Goiás no cenário nacional. Um dos diferenciais do estado é ser o único a adotar a cota zero, que proíbe o transporte de pescado como medida para preservar as espécies e garantir a piscosidade dos rios e lagos.

Além disso, são desenvolvidas ações de conscientização nas escolas sobre preservação do meio ambiente e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, dentro da perspectiva de ESG, voltada para o desenvolvimento sustentável.

Serviço

Assunto: Goiás Turismo anuncia abertura da pesca esportiva 2025

Quando: Segunda-feira (24/02), às 9h30

Onde: Saguão da Alego, Av. Emival Bueno, Setor Park Lozandes, Goiânia (GO)