Circuito Folia Goiás faz história com festa segura e democrática

Foliões aproveitaram a estrutura montada pelo Governo de Goiás e Sesc na Avenida 85 (Fotos: André Saddi e Dhara Dias)

O Circuito Folia Goiás, realizado pelo Governo de Goiás e Sesc, entrou para a história como pré-carnaval organizado, seguro e democrático, com grandes atrações tocando para a pipoca da festa.

Ao todo, mais de 100 mil pessoas foram às ruas da capital no sábado (22/02), aproveitando os blocos espalhados pela cidade e a estrutura montada na Avenida 85, que se transformou em um verdadeiro mar de foliões.

Dez atrações passaram pelo Circuito Folia Goiás na Avenida 85. Bruno, vocalista do Biquíni Cavadão, subiu ao trio e cantou com a banda Versário, fazendo a surpresa da noite. Chiclete com Banana foi o ponto alto da festa. Entraram no circuito também Heróis de Botequim, DJ Múcio, Mara Cristina, Maíra Lemos, Parangolé, 25 zeroum e Maristela Muller.

Evento promoveu diversão e movimentou economia local (Fotos: André Saddi e Dhara Dias)

Além da diversão, o evento trouxe impactos positivos para a economia local. O Governo de Goiás investiu R$ 1 milhão no pré-carnaval de Goiânia e estima um retorno superior a R$ 5 milhões em arrecadação de impostos e mais de R$ 30 milhões em movimentação na economia local.

Setores como turismo, alimentação, hotelaria e transporte registraram um aumento significativo na demanda durante o fim de semana.

“Nossa missão era dar organização, segurança e tornar o pré-carnaval mais acessível, com boas atrações para todos, consolidando a festa como calendário nacional e movimentando nossa economia. E conseguimos. Fizemos o carnaval mais seguro e mais bonito do país”, enfatizou o secretário de estado da Retomada, César Moura.

Foliões aprovam organização

Estrutura completa foi montada na Avenida 85, em Goiânia (Fotos: André Saddi e Dhara Dias)

Os foliões começaram a chegar na Avenida 85 nas primeiras horas da tarde. O trio do Folia Goiás animou a tarde da pipoca, enquanto os pagantes curtiam a festa nos blocos. Às 18 horas, a multidão tomou conta do circuito.

Engenheira civil Giovana Vilela aprovou segurança e estrutura da festa (Fotos: André Saddi e Dhara Dias)

“Venho todo ano e esse ano achei a estrutura bem melhor, tem mais banheiros, tudo mais organizado. Goiânia é muito carente de evento cultural, então ver que o governo tem essa visão de oferecer isso para o goiano é ótimo”, elogiou a publicitária Isabela Taquary.

“Estou adorando, é uma mistura de estilo, já fui pro rock e agora estou no axé. Estou me sentindo muito segura, tem muita polícia, muitos banheiros, ano que vem venho de novo”, afirmou a engenheira civil Giovana Vilela.

O circuito Folia Goiás foi uma festa também para os comerciantes que se espalharam pela avenida.

Rodrigo Leandro aproveitou a festa para vender espetinhos (Fotos: André Saddi e Dhara Dias)

“Para nós, o evento está tendo uma renda muito boa, a galera gosta de um espetinho, uma cervejinha, principalmente quando é organizado e seguro assim. Ano que vem estaremos aqui firme de novo”, prometeu Rodrigo Leandro, que estava à frente de uma banca de espetinhos.

Segurança

Um forte esquema de segurança, com cerca de 500 operadores, garantiu a tranquilidade da festa. Cerca de 310 policiais militares, 100 guardas municipais, 50 agentes de trânsito e 45 bombeiros garantiram a diversão sem ocorrências de gravidade para os foliões.

Uma lamentável ocorrência mobilizou bombeiros e consternou a todos da organização. Em um dos blocos privados, antes de chegar à Avenida 85, um funcionário do trio, ao tentar levantar a fiação na avenida Mutirão, morreu eletrocutado.

A Polícia Militar registrou como acidente de trabalho e encaminhou para a Polícia Civil, que abrirá uma investigação.