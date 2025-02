População pode opinar sobre revitalização do centro de Anápolis

Respostas coletadas influenciarão na construção do edital do concurso (Fotos: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

As perguntas do “Diagnóstico Social – Pedestres e Usuários”, podem ser respondidas através até o dia 11 de março.

Nesta etapa de pesquisa e levantamento de dados, formulários já foram distribuídos para lojistas, ambulantes e camelódromos para entender os usuários do centro, entendendo as necessidades e preferências da população. As respostas coletadas influenciarão na construção do edital do concurso.

O formulário voltado à população contém perguntas sobre mobilidade, interesses pessoais, frequência de idas na região Central do município e quais as principais mudanças esperadas pela população.

A revitalização do Centro de Anápolis busca oferecer melhorias para a população local, através de inovações e benefícios para os moradores e incentivando diversos setores como o comércio, turismo e lazer.

Para responder o formulário, basta clicar aqui.