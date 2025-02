Escolas do Futuro abrem vagas para cursos gratuitos de artes

Vagas para cursos gratuitos de música e teatro estão com inscrições abertas até 28 de fevereiro (Foto: Secti)

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) estão com inscrições abertas para turmas presenciais em instrumento musical e teatro, nas Unidades Descentralizadas de Ensino e Inovação (Udepis) de Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Silvânia, cidade de Goiás, Bela Vista, Nerópolis, Trindade e Goiatuba; e nas EFGs, em Valparaíso, Goiânia e Aparecida de Goiânia.

São 559 vagas destinadas à capacitação em violão para os níveis 1 e 2; 87 vagas de teatro distribuídas em turmas de nível iniciante e básico; 58 para flauta doce; e 42 para cordas friccionadas.

Para realizar as inscrições, os interessados devem acessar o site efg.org.br/editaiscursos e conferir as especificações de cada edital. Ali está disponível o formulário de inscrição, que fica aberta até o dia 28 de fevereiro de 2025.

Os resultados serão publicados no dia 4 de abril, e o início das aulas ocorrerá na semana seguinte.

Tanto as vagas para música quanto para teatro são destinadas a pessoas acima dos 8 anos de idade, sem a necessidade de conhecimento prévio na área do curso escolhido. Os cursos, com carga horária de 80 horas, serão realizados presencialmente na unidade para qual o candidato se inscrever.

Ao longo de cada curso, os estudantes serão convidados a viajar pelo universo das artes para conhecer história, teoria, especificidades da modalidade, artistas de renome e estilos.

Além disso, poderão experimentar e colocar em prática os aprendizados construídos em sala de aula, como modo de apreciação da linguagem artística. Para dar oportunidade às crianças e jovens das regiões onde as unidades estão localizadas, os candidatos poderão escolher, no ato da inscrição, o turno de preferência para as aulas: matutino, vespertino ou noturno.

Escolas do Futuro

As Escolas do Futuro de Goiás são unidades do Governo de Goiás ligadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e geridas pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia.

Em Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Silvânia, Cidade de Goiás, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Trindade e Goiatuba, as Udepis contam com a parceria das prefeituras.

Serviço

Assunto: Inscrições para cursos em música e teatro

Unidades: Udepis de Luziânia, Águas Lindas de Goiás, Silvânia, Cidade de Goiás, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Trindade e Goiatuba; e EFGs em Artes Basileu França; José Luiz Bittencourt; Luiz Rassi; e Paulo Renato de Souza

Inscrições: até o dia 28 de fevereiro

Onde: http://efg.org.br/editaiscursos