Governo consegue suspender aumento das tarifas do transporte no Entorno do DF

Caiado em reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, em 2023 (Foto: Secom)

O Governo de Goiás conseguiu suspender o reajuste de 2,91% nas tarifas do transporte público na região do Entorno, que entraria em vigor neste domingo (23/02).

A decisão foi comunicada pelo Ministério dos Transportes à Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEDF) neste sábado (22/02), após pedidos encaminhados pelos executivos de Goiás e do Distrito Federal (GDF).

O governador Ronaldo Caiado comemorou a decisão.

“É mais um passo nessa luta que estamos travando desde 2023. Conseguimos agora evitar um aumento que pesaria no bolso do usuário e vamos seguir em frente para consolidar o consórcio com o GDF”, disse ele.

De acordo com Caiado, o objetivo é garantir um transporte digno, eficiente e acessível para a população do Entorno.

Com validade inicial de seis meses, a suspensão do aumento da tarifa foi motivada pelo acordo negociado pelo vice-governador Daniel Vilela junto ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na quinta-feira (20/02). Eles concordaram em instituir um novo modelo de subsídio ao transporte da região, dividido pelos dois entes federativos, enquanto a infraestrutura do serviço ficará sob a responsabilidade do Governo Federal.

Vilela em reunião com o governador do DF, Ibaneis Rocha, na quinta-feira (20/2) (Foto: Vice-governadoria)

“Nossa prioridade é garantir que a população não seja prejudicada durante esse processo de transição. Estamos avançando com uma solução definitiva para o transporte do Entorno, e a suspensão do reajuste é um passo essencial para isso”, afirma Daniel Vilela, que desde o ano passado conduz tratativas com o Governo Federal e o GDF.

O pedido de adiamento do reajuste, que seria aplicado independentemente da decisão sobre o subsídio, foi encaminhado ao ministro dos Transportes, Renan Filho, e ao diretor-geral da ANTT, Guilherme Sampaio, na sexta-feira (21/02).

O documento destacou a necessidade de evitar impactos financeiros imediatos para os passageiros, uma vez que a implementação do consórcio e do subsídio exige um período de adaptação.

Histórico

Ônibus do transporte coletivo na região do Entorno do DF: reajuste da tarifa suspenso (Foto: SEDF)

A proposta de criação do consórcio interfederativo para a gestão do transporte no Entorno foi apresentada pelo governador Ronaldo Caiado em 2023.

Desde então, as negociações avançaram para garantir uma solução definitiva aos milhares de usuários do transporte público da região. Além do subsídio tarifário, Caiado incluiu a construção do BRT entre Luziânia e Brasília como um dos três projetos prioritários do Estado no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

Por meio da Secretaria do Entorno do DF e da Secretaria-Geral de Governo (SGG), Goiás também negocia a implantação do BRT entre Águas Lindas e Brasília, além do VLT entre Valparaíso e Brasília.

A secretária de Estado do Entorno, Caroline Fleury, destacou a relevância do momento. “Após mais de 50 reuniões, estamos concluindo o trabalho do grupo técnico e assinando o relatório que consolida essa nova fase. É um marco para a região do Entorno”, afirmou.

Os próximos passos envolvem a formalização do consórcio e a concretização das melhorias estruturais no transporte público, por meio de uma ação conjunta entre os governos estadual, distrital e federal.