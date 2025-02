Polícia Civil lança Projeto Identificação Neonatal Goiás

Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia, será a unidade de teste para a efetiva implantação do projeto

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Superintendência de Identificação Humana (SIH), realizou, na manhã desta sexta-feira (21), o Workshop de Identificação Neonatal Goiás, evento que apresentou o projeto-piloto de implementação da coleta de biometria dos recém-nascidos nas maternidades de Goiás.

O Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia, será a unidade de teste para a efetiva implantação do projeto. A Polícia Civil, em parceria com a Secretaria da Saúde de Goiás, vai expandir a identificação neonatal para todas as maternidades estaduais, até outubro deste ano.

Identificação Neonatal

O Projeto Identificação Neonatal consiste na coleta de biometria do recém-nascido e da mãe, na sala de parto. Haverá recoleta no momento da alta hospitalar, garantindo, desta forma, a cadeia de custódia da biometria do neonato.

Além disso, os bebês já saem da maternidade com o protocolo de requerimento do RG Nacional, possibilitando assim, o acesso aos diversos serviços públicos existentes. A iniciativa quer garantir a segurança da mãe e do bebê, evitando trocas, furtos e sequestros de recém nascidos.