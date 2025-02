Procon Anápolis faz pesquisa em itens de hortifruti e encontra variação de até 363%

Órgão também deu algumas dicas que o consumidor pode utilizar nas compras para evitar problemas no consumo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A maior variação encontrada foi no preço da cenoura, atingindo a diferença de 363%. O menor preço encontrado foi no Supermercado Silva, no valor de R$ 1,49 kg, enquanto o maior preço do item estava no Atacadão, pelo valor de R$ 6,90.

Outros itens que apresentaram variação significativa no preço foram o pimentão (298%), batata (235%), berinjela (134%),quiabo (118%) e jiló (78%).

O Procon orienta que o consumidor faça uma pesquisa de preço antes de adquirir um produto e fique atento às promoções e ofertas, mas verifique se os itens em promoção estão em boas condições.

O órgão também reforça algumas dicas que o consumidor pode utilizar nas compras: observar a aparência das verduras, frutas e legumes, se estão com cores vibrantes, sem deterioração, mofo. Também se atentar ao cheiro, textura, embalagem e higiene do local.

Caso encontre práticas suspeitas nos estabelecimentos, o consumidor pode entrar em contato diretamente com o Procon pelo número (62) 3902-1365, ou pelo Zap da Prefeitura, no (62) 98551-6888.

Veja na íntegra a tabela e o relatório técnico da pesquisa.