“Troca Sustentável” terá mais de 30 espécies diferentes de mudas

Somente nos meses de janeiro e fevereiro, já foram doadas cerca de 5.340 mudas no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em adquirir as mudas podem levar para a troca itens recicláveis como latas, garrafas plásticas e resíduos eletrônicos ou 1kg de alimento não perecível, que é equivalente a uma muda.

Somente nos meses de janeiro e fevereiro, já foram doadas cerca de 5.340 mudas no município, sendo 3.780 apenas do projeto “Troca Sustentável”.

A ação é promovida pela Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos e busca incentivar o plantio de árvores, além do cuidado com o meio ambiente no município.

Espécies de mudas disponíveis

Nesta edição, a população pode realizar a troca de itens recicláveis por mudas de diferentes espécies como Jambo vermelho, Jaca, Pitanga, Cagaita, Manga, Romã, Goiaba, Limão, Bálsamo, Guapuruvu, Guapeva, Jacarandá Mimoso, Amora, Ameixa amarela, Pata de vaca, Ipê de jardim, Ângico, Ingá, Tamboril, Pororoca, Moringa, Ipê Rosa, Pombeiro, Café, Jatobá, Ipê branco, Ipê caraíba, Ipê Roxo, Cafezinho, Caju e Atemoia.