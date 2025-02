Cultura promove Quarta Cultural: “Entre Versos e Acordes: Uma Viagem pelo Modernismo”

Programação contará com apresentação musical e declamação de poemas de grandes escritores brasileiros (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento, que terá o tema “Entre Versos e Acordes: Uma Viagem pelo Modernismo”, será uma celebração das artes, através do diálogo entre música e poesia, com as transformações do modernismo, promovendo encontros entre gerações.

A programação do evento contará com apresentação musical do Grupo de Câmara da Orquestra Jovem de Anápolis, declamação de poemas de grandes escritores brasileiros e bate-papo sobre os poemas declamados.

Paralelamente ao evento, na parte externa do teatro, haverá uma feirinha com praça de alimentação.

A “Quarta Cultural” é um projeto da Diretoria de Cultura, promovido através da Secretaria de Assistência Social.

O objetivo é realizar semanalmente apresentações culturais com artistas locais e abertas à toda população. O evento é gratuito.