Conselho Municipal de Educação discute matriz curricular

Inclusão e novas didáticas fazem parte das propostas para o novo currículo

O Conselho Municipal de Educação (CME) promoveu, nesta segunda-feira (24), uma reunião no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFOPE), para que a equipe responsável pela elaboração do Currículo da rede municipal de ensino apresentasse o documento e o submetesse à análise e discussão por parte dos membros do CME.

O momento foi dividido em blocos que abordaram diferentes assuntos relativos à construção do currículo, compreendendo as etapas que vão desde a Educação Infantil à segunda fase do Ensino Fundamental II.

A reunião contou com a participação do prefeito Márcio Corrêa, assim como da secretária municipal de educação, Adriana Rocha, da Diretoria de Inclusão, Diversidade e Cidadania, profa. Lara Bethânia Leite Moreira e Diretora de Ensino, profa. Carla Barbaresco e representantes dos diretores de unidades escolares.

Segundo a secretária de Educação, Adriana Rocha, incentivar o ensino com práticas além das convencionais faz parte das mudanças sugeridas para este ano e a construção de um currículo para Anápolis é um grande passo para continuar avançando cada vez mais rumo a uma educação de qualidade.

“Nós temos que procurar fazer sempre o melhor. Estamos com um conteúdo que, às vezes, não atende à realidade dos alunos. Não podemos nos prender somente ao livro didático, devemos pensar na rede e no seu currículo”, afirmou Adriana Rocha.

O currículo da Rede de Ensino de Anápolis vem sendo estudado há seis anos e tem previsão para ser aprovado e implementado ainda neste ano.