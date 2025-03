Procon Anápolis faz pesquisa em postos de combustíveis e variação é de até 17,89%

Procon orienta que o consumidor pesquise os preços antes de abastecer e exija teste de qualidade

(Foto: Paulo de Tarso)

A pesquisa verificou os preços para pagamentos em dinheiro, cartão de débito, crédito, considerando que, em alguns lugares, o pagamento a prazo pode ter acréscimo de R$ 0,10 a R$ 0,20 por litro, conforme o instrumento de pagamento utilizado.

Os estabelecimentos visitados foram: Posto Conquista; Auto Posto São Paulo; Posto Carreteiro; City Posto; Posto Fabril; Senna Auto Posto; Auto Posto Cerrado Brasil Sul; Posto Nota 10; Auto Posto Ipanema II; Posto Carrefour; Posto Rezende II; Posto Petromax; Auto Posto Medalhão; Posto São Francisco; Posto Santo Antônio; Posto São Cristóvão; Posto WK; Posto Central.

A maior variação no preço de etanol chegou a 16,26%. Os menores preços foram encontrados nos postos Carreteiro, City, Nota 10, Ipanema, Rezende II, São Francisco, São Cristóvão, WK, Central, pelo valor de R$ 3,69. Enquanto o maior preço foi encontrado no posto Santo Antônio, pelo valor de R$ 4,29.

Já a maior variação de gasolina foi de 14,31%. O menor preço foi encontrado no posto WK, por R$ 5,59, e o maior valor do combustível foi encontrado no posto Santo Antônio, por R$ 6,39.

A variação de gasolina aditivada alcançou os 17,89%, o menor preço também foi do posto WK, pelo valor de R$ 5,59, e o maior no posto Petromax, por R$ 6,59.

O Procon orienta que o consumidor pesquise os preços dos combustíveis antes de abastecer e que desconfie de preços muito baixos, exigindo o teste de qualidade, se necessário.

O órgão também instrui que o consumidor acompanhe o abastecimento, verificando a bomba do combustível, para garantir que a quantidade abastecida seja a correta, e que opte por postos de confiança, que o consumidor conhece e sabe da qualidade.

Por fim, o Procon orienta que qualquer irregularidade pode ser denunciada no órgão ou na Agência Nacional de Petróleo (ANP). A denúncia pode ser feita pelo telefone (62) 3902-1365, ou no Zap da Prefeitura (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.