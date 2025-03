Secretaria de Saúde chama atenção para importância da vacinação contra a dengue

Imunizante está disponível para a faixa etária de 06 a 16 anos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Atualmente, crianças e adolescentes entre 06 e 16 anos podem receber as duas doses do imunizante no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o sorotipo 3 da dengue já trouxe um alerta para o Estado de Goiás, o que reforça a importância da imunização.

Para receber a vacina, basta ir até a unidade básica de saúde mais próxima de casa, seguindo o cronograma de vacinação.

Confira o cronograma

Das 7h30 até às 16 horas, as vacinas serão aplicadas nos seguintes bairros: Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bairro de Lourdes, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa e Vivian Parque.

Das 7h30 às 21 horas, os imunizantes serão aplicados nas Unidades de Saúde do Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União e Vila Norte.

Somente nas segundas-feiras, das 8h às 16h:

Unidades de Saúde Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel;

Somente nas terças-feiras, das 8h às 16h:

Unidade de Saúde Dom Manoel, Maracananzinho e Leblon; Jd. Das Américas

Somente nas quartas-feiras, das 8h às 16h:

Unidades de Saúde Jd. Alvorada e Paraíso;

Somente nas quintas-feiras, das 8h às 16h:

Unidades de Saúde Jardim das Américas e Maracanã;

Somente nas sextas-feiras, das 8h às 16h:

Unidade de Saúde Jardim das Oliveiras;